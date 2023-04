La Bolsa al alcance de todos: La historia de Federal Bursátil

En el año 2003, después de haber sido analista, operador y agente de bolsa desde 1960 y pasado por varios gobiernos democráticos y no democráticos, Andrés Ricardo Maied junto a su hijo, Adrián, decidieron fundar Federal Bursátil como sociedad del Mercado de Valores de Santa Fe. “Para ello, compramos una acción, que en aquel entonces era obligatorio, e hicimos esta sociedad, la cual operaba tanto en el Mercado de Valores de Santa Fe como en el Mercado de Valores de Buenos Aires por intermedio del de Santa Fe”, recuerda Andrés Maied, titular de Federal Bursátil S.A, inscripta en la Comisión Nacional de Valores (CNV) bajo el número de matrícula 197, y en el Mercado Argentino de Valores (MAV) bajo el número 431.

- ¿Cómo es que llegaron a operar directamente en Buenos Aires?

Con el tiempo el Mercado de Valores de Santa Fe se liquidó por problemas coyunturales, pero nosotros seguimos operando por intermedio del Mercado de Valores de Rosario durante tres o cuatro años hasta que Buenos Aires, por intermedio de Byma, nos ofreció una membresía para que seamos operadores. Así, una vez que analizamos el tema decidimos y hemos sido operadores directamente en Buenos Aires y así lo seguimos siendo hasta ahora. Agrandándonos, sumando nuevos proyectos para poder ofrecerle al cliente el mejor servicio.

- ¿Quiénes pueden acceder a consultar un agente de Bolsa?

Con un agente de Bolsa puede trabajar un particular, una sociedad jurídica, sea grande o sea chica. Nosotros, particularmente, siempre hemos pensado en hacer docencia con la gente, porque hemos tenido y tenemos muchos clientes nuevos que no sabían nada de Bolsa, pero yo le he inculcado a mi gente que siempre hay que hacer docencia con el pequeño ahorrista, para que vaya aprendiendo. No puede ser que en la Argentina menos de la mitad de la población sepa lo que es una cotización en Bolsa o una acción en Bolsa, mientras que en otros países, como EE.UU, el 40 o 50% de la población opera en la Bolsa. O sea, tenemos que llegar a una cantidad más grande de gente que aprenda de qué se trata.

- ¿Y cómo le explica a alguien que no tiene idea qué es la Bolsa?

Es muy sencillo, en ella cotizan sociedades hechas por acciones. Cuando el inversor compra una acción está comprando un poquito de esa sociedad. Y va a correr con la suerte en las ganancias o las pérdidas que tenga esa sociedad que ha elegido.

- ¿Y qué son las Obligaciones Negociables de las que tanto se habla?

Son las sociedades que no quieren emitir acciones para no aumentar el capital. Por lo que largan una obligación negociable, que generalmente son en dólares y pagan intereses, en general muy interesantes, en dólares. Hay otras obligaciones negociables que son en pesos con una tasa de interés que en estos momentos, por la inflación que tenemos en el país, no son apetecibles para un inversionista.

- ¿Y los Cedear?

Los cedear son equivalentes a acciones de empresas que cotizan en EE.UU y que, a la vez, están listadas como cedear en Argentina, se pueden comprar y vender tanto en pesos como en dólares.

- ¿Qué otras alternativas de inversión existen?

También tenemos una gama muy amplia de bonos: del estado, de la tesorería, emitidos en dólares y/o pesos. Con intereses en su moneda o ajustados por inflación.

- ¿Cómo analizan el perfil del cliente para saber qué inversión es la que mejor le cuadra?

Para saber cuál es su grado de inversión es que, justamente, le realizamos un test al cliente, que por otra parte es obligatorio hacerlo. A muchos clientes les gusta la especulación y no quieren saber nada con la inversión y otros, en cambio, quieren realmente ser inversores. Este test, consecuentemente, nos ayuda para saber hacia qué lado se inclina y cómo es mejor asesorarlo. Por otro lado, nosotros no especulamos con el gran inversor. En Federal Bursátil atendemos a todos por igual, ya sean pequeños, medianos o grandes inversores.

- ¿Cuáles son los requisitos mínimos para realizar una inversión?

No hay un requisito mínimo de pesos, pero si, lógicamente, deben poder justificarse de dónde proviene el dinero. Por ejemplo, la gran mayoría de nuestros clientes son inversores a mediano y largo plazo con ahorros de su trabajo y quienes diversifican gran parte de sus ahorros en bonos y, muchas veces, consultan por alguna acción que compran y guardan por tiempo. Hay gente que guarda las acciones por tiempo indeterminado y cobrar los dividendos.

- ¿Qué son los dividendos a los que se refiere?

Cada empresa, cuando cierra su ejercicio, rinde cuenta a sus accionistas en una asamblea que determina si la utilidad será un dividendo en pesos, en dólares o en acciones. Así, los inversionistas que han comprado esas acciones tienen el derecho de cobrar los dividendos.

- ¿Cuál considera que sería un buen consejo para darle a un inversionista argentino que recién comienza?

Siempre hacemos incapié con los clientes que, como estamos en Argentina y muchas veces hay cambios en la economía y la política, diversifiquen sus inversiones, que no se vuelquen a una sola.

- ¿Hay muchas formas de diversificar?

Sí, y lógicamente como fundador de Federal Bursátil ya hace 20 años y habiendo trasuntado por otro montón de sociedades tanto propias como asociado con otros agentes de Bolsa, yo sugeriría que quien quiera invertir se contacte con nosotros por nuestra trayectoria, por nuestra idoneidad y porque nuestra gente está capacitada para asesorarlos realmente, según el perfil de cada cliente. No hacemos distingo en la atención y profesionalismo de si se trata de un cliente con una pequeña o gran inversión. Tratamos a todos por igual.

