“Si una propiedad está fuera de precio, pasa inadvertida para los compradores”

Para empezar: ¿Cómo se encuentra el mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires?

La verdad es que hay mucho movimiento: hay gente que necesita comprar y sabe que hoy es un buen momento, ya que los precios en los últimos cuatro años han bajado entre un 40 y 50%.

¿Van a seguir bajando?

No se sabe. Creo que no hay factores que indiquen que puede llegar a subir. Lo único que estuvo fue el blanqueo de capitales, pero lamentablemente no le dio un impulso al sector. Entonces, si no pueden subir, puede que sigan bajando un poco más. Hay varios factores negativos que van con este criterio: los salarios medidos en dólares son muy bajos, no hay acceso a un crédito hipotecario de tasa blanda, en su gran mayoría le gente no tiene capacidad de ahorro.

Entonces, ¿es buen momento para vender?

Eso depende mucho de la necesidad o motivación de cada uno. Hace 4 años atrás los inmuebles valían por lo menos un 40%, es decir que éste no es el mejor escenario. Ahora bien, hay que centrarse en lo que motiva a esa persona a querer vender: se agranda la familia, hay un divorcio, se van a vivir a otra ciudad, etc. Cuando hay una verdadera motivación, ya deja de ser importante si antes las casas eran mas caras o no. Lo importante es que se agranda la familia, o el divorcio, o el viaje. Entonces quien necesita vender entiende las condiciones del mercado, sale a la venta a un precio competitivo y logra vender. Y tengamos en cuenta que si además tiene que recomprar (por ejemplo vende un dos ambientes para pasar a un tres ambientes) es un buen escenario.

¿Cómo se encuentra ese “precio competitivo”?

Haciendo un estudio de mercado, donde analizamos los precios a los que se han vendido otras propiedades similares. Esa información generalmente es privada: solo la conocen los compradores, vendedores y los corredores inmobiliarios. Lo que hacemos es trabajar en colaboración con otros corredores para compartirnos información de valor al momento de fijar el precio de salida al mercado. Si el precio no es el correcto, hay que corregirlo rápidamente, hasta llegar al punto de que la demanda demuestre interés y se produzca la venta. Y de paso quiero romper con el mito de que “se tarda mucho en vender”: eso no es real. Vamos a ponernos en el lugar del que se le agranda la familia, esa gente tiene que comprar si o si, con lo cual durante uno o dos meses se concentran al cien por ciento en buscar la propiedad indicada y cuando la encuentran hacen una oferta. Por eso insisto en la importancia de publicar con un precio competitivo: hoy si una propiedad está fuera de precio, no generará interés y pasará inadvertida para los posibles compradores.

Patricio Tufaro es corredor inmobiliario en la Ciudad de Adrogué (Mat N° 4059 CPMCLZ), especializado en el mercado residencial.

por CEDOC