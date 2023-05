La ansiedad no tiene fronteras. ¿Cómo podemos salir de este estado gracias al coaching?

A mi despacho, tanto presencial como virtual, vienen muchos clientes de diferentes países. ¿Qué tienen en común? Una ansiedad increíble y una gran falta de encontrar su rumbo para poder seguir adelante. La pandemia, el confinamiento, la crisis económica, la guerra provocada por Rusia en Ucrania, la alta inestabilidad y, por fin, la inestabilidad del mercado laboral generan esta ansiedad. La pregunta es la siguiente, ¿tenemos influencia sobre estos fenómenos? Lo único que podemos hacer es continuar viviendo en este mundo inestable y tratar de encontrar nuestro objetivo, desarrollar nuestras capacidades mentales y laborales para poder enfrentar el mundo que nos rodea.

Los síntomas de la ansiedad, el miedo y los trastornos mentales no tienen frontera. De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires1, el 12 % de los argentinos padece un trastorno mental, mientras que el 54 % de los participantes declaran estar experimentando una crisis. Creo que este número es un poco reducido y debería haber aumentado en 2023, con el auge de la inestabilidad económica. Además, lo más inquietante es que más del 50 % de aquellos que requieren un tratamiento psicológico, no lo hacen, por diversas razones.

Al atravesar el charco, veremos que, de acuerdo con la investigación de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo2, más del 27 % de la población de la UE está sufriendo de estrés, depresión o ansiedad. Si examinamos con más precisión, el 37 % de los españoles y el 30 % de los italianos padecen de ansiedad o depresión, mientras que el índice más bajo tienen Dinamarca y Alemania, con el 18 %. Aunque menos del 30 % de los españoles y los italianos tienen la posibilidad de recibir ayuda psicológica, al otro lado, debido a un sistema de salud más desarrollado, más del 67 % de los finlandeses y los daneses tienen acceso a ese tipo de ayuda.

Si comparamos los países de la Unión Europea con la Argentina, vemos que todos experimentamos una ansiedad. ¿Y cómo podemos salir de esto? Sin lugar a dudas, es preciso establecer un contacto con un psicólogo para determinar si no existen más trastornos mentales o traumas que no están relacionados con la situación actual. Existen diversas herramientas que uno puede utilizar de manera más sencilla para continuar adelante. Yo sugiero hacerse unas preguntas:

¿Dónde comienza y termina mi influencia personal en lo que está pasando alrededor mío?

¿Para qué estoy pensando en la economía y política si no tengo tanta influencia en lo que está pasando?

¿Qué me hace sentir si sigo reflexionando en esto?

¿Qué puedo hacer para no pensar en esto?

¿Cuáles son mis fuerzas para enfrentar una cierta situación?

¿Para qué estoy tomando todo como algo personal?

Si uno responde a estas preguntas y se siente mejor o más ligero, el siguiente paso es hacer otras preguntas para no volver a experimentar este estado de ansiedad.

¿Qué es lo que me hacía feliz?

¿Qué cosas me calman?

¿Con quién puedo hablar sobre mis inquietudes y no entrar de nuevo en la espiral de ansiedad?

¿Cómo puedo cambiar mi estado actual?

¿Es el momento de tomar decisiones del cambio?

¿Es mejor de esperar un poquito para que todo se estabilice?

¿Hay otras cosas que puedo hacer en la vida que me den satisfacción profesional y personal?

La ansiedad es un problema importante y hay muchas herramientas que, como coach, puedo ofrecer para reducir la ansiedad del presente y del futuro. Se requiere ponerse en contacto con un psicólogo o psicoterapeuta para determinar si no existe un trastorno psicológico oculto en nuestra alma que procede de la infancia o de la juventud, o de una situación traumática, antes de acudir a un coach ejecutivo. Siempre pregunto a mis clientes si tenían cualquier contacto con un psicólogo o psicoterapeuta, ya que para mí es sumamente esencial diagnosticar un trastorno para no causar daño a nadie. De igual modo, un coach ejecutivo o de vida, hace muchas preguntas, proporciona muchas herramientas y ejercicios para poder empoderar a su cliente de utilizar sus propios recursos para enfrentar diferentes situaciones en la vida cotidiana y laboral.

Si querés saber más sobre el coaching, entrá a mi página de web: pw-communications.org/es o te invito a conectarte conmigo vía WhatsApp.

+34 657 13 58 36

por CEDOC