ALIMENTOS CLAVES PARA LA ALIMENTACIÓN EN DIABETES

Existen ciertos grupos de alimentos controversiales en lo que es la alimentación en diabetes que a veces no sabemos si debemos incluirlo o no. La realidad es que la alimentación recomendada para la persona con diabetes no es ni más ni menos que una alimentación saludable. Es la misma alimentación que toda persona debería llevar a cabo para mantener una buena salud. Dentro de esta alimentación se incluyen los siguientes grupos de alimentos fundamentales: