La autoconfianza es el súper poder de todo deportista

La autoconfianza es la creencia de que uno mismo puede realizar satisfactoriamente una conducta deseada. Los deportistas seguros creen en sí mismos y en su capacidad para adquirir nuevas destrezas que les permitan alcanzar su máximo potencial, esta visión aumenta radicalmente su motivación, aclara María Laura Tramanone, acompañante en Biodescodificación, Experta en Psiconeuroinmunología y Coach Deportivo.

- ¿Qué relación hay entre motivación y autoconfianza?

La motivación y la autoconfianza no son conceptos sinónimos, aunque están estrechamente relacionados. La raíz de la palabra motivación proviene del vocablo “motivo”, en latín moveré, que significa “moverse”. El deseo de moverse, es la esencia de la motivación. La autoconfianza es la creencia que tienen los propios individuos en sus recursos y habilidades para lograr diferentes objetivos y retos. Por lo tanto, la motivación de la persona es directamente proporcional a la autoconfianza que desarrolle.

- Por lo general se piensa que la autoconfianza es algo que se manifiesta en deportistas que poseen habilidades ¿Qué pensás al respecto?

Desde mi mirada, la autoconfianza es un aspecto fundamental de la motivación. Por lo general, los deportistas están motivados porque sienten confianza en que pueden lograr el éxito en su área deportiva. Aquí hay un punto clave, la autoconfianza depende tanto de las habilidades que tiene el deportista y de cómo éste las percibe, como así también los objetivos, y como el deportista los percibe ya sea como un reto o amenaza. Si el deportista no se siente seguro de sí mismo, de sus habilidades, de sus recursos, va a tener un impacto en su autoconfianza, esta va a bajar y muy difícilmente la motivación sea buena, producto a que el deportista no tiene un deseo claro de moverse. El trabajo siempre está enmarcado en identificar cuáles son las áreas de mejora y desarrollar nuevas actitudes que acompañen al individuo a conseguir los resultados deseados. Como conclusión; se puede tener habilidades, pero va a depender de la percepción que se tenga de ellas si aumenta la autoconfianza o no.

- ¿En que se basa tu acompañamiento como profesional?

Acompaño a través de sesiones individuales y de equipos, en un proceso de entrenamiento-aprendizaje, que consiste en despertar el talento y los recursos del jugador, entrenador y directivo.

En el proceso se busca incrementar al máximo el rendimiento deportivo, eliminando los obstáculos internos a través de un plan de acción con metas u objetivos, potenciando el perfil de liderazgo.

“Solo aquellas personas que se detienen a observarse, alcanzan las metas que se proponen, por el simple hecho de que saben que los aparentes límites habitan en ellos mismos”

Reescribí tu vida.

por CEDOC