La importancia del Registro de Marcas al iniciar un emprendimiento

El registro de marcas es el primer paso que deberías dar para proteger tu emprendimiento.

¿Qué sucedería si, con tu marca ya posicionada en el mercado, decidiste comenzar con el registro y te ves en la difícil situación de tener que cambiarla porque no puede ser registrada o, lo que es peor aún, fuiste intimado para que dejes de usarla porque fue registrada previamente por otra persona?

Es que no registrar tu marca en tiempo oportuno y sin un adecuado asesoramiento podría generar que pierdas la posibilidad de hacerlo luego o que infrinjas derechos de otras personas aún sin saberlo.

Por estas razones, cuando definís el nombre y/o logo de tu marca es importante verificar si existe una marca idéntica o similar previamente registrada, tanto en su plano fonético, conceptual y gramatical. Esto se debe a que nuestra ley marcaria establece que no pueden registrarse marcas idénticas o similares a registradas o solicitadas con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios. Asimismo, existen nombres, palabras, dibujos y otros signos que no son registrables, o que no pueden ser registrados.

También es importante resaltar que la propiedad de una marca y su uso exclusivo sólo se obtienen mediante la concesión del registro por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). En consecuencia, hasta tanto no registres tu marca la misma está desprotegida y no te pertenece, lo que implica, entre otras cuestiones, que si alguna persona la utiliza no podrás iniciar acciones legales, como solicitar el cese de su uso.

De modo que a pesar de que la vengas utilizando hace tiempo, tengas las redes sociales y tu página web con ese nombre o incluso así sea la denominación de tu sociedad, debes registrarla previamente para que esté resguardada en todos estos ámbitos.

Si bien a nivel jurisprudencial se han reconocido las llamadas “marcas de hecho”, las mismas no cuentan con la protección legal que tiene una marca registrada. Nuestro sistema atributivo de marcas es registral siendo el reconocimiento de marcas de hecho de carácter restrictivo y muy excepcional.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el trámite de registro ante el INPI es un proceso largo que conlleva varias etapas, y que se verá fuertemente afectado en su duración si se reciben oposiciones de terceros u observaciones del organismo.

En síntesis, estar asesorado correctamente al definir tu marca y registrarla antes de lanzarte al mercado es clave para que tu emprendimiento se construya sobre bases sólidas, te garantices la titularidad, su uso exclusivo y que a futuro no sólo no tengas que cambiarla si la misma ya se encuentra registrada, sino que también puedas impedir que otras personas la utilicen sin tu consentimiento para ofrecer un producto o servicio similar al tuyo.

*Contenido de carácter general con fines informativos, no implica asesoramiento legal.





por CEDOC