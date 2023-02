“Escuela Conciencia Expandida”

La Licenciada Victoria Rueda creó una Escuela donde enseña y forma a Terapeutas en Regresión, en la misma les enseña a recordar sus vidas pasadas con el fin de sanar sus traumas, miedos, dolencias, ella explica que pueden sanar cualquier tipo de síntoma, y que también esta formación los ayuda a transformar su vida, ya que no solo forma a futuros terapeutas sino que es un año de pura sanación personal.

Cuenta que hay alumnos de todos los países y agradecen haber participado porque sus vidas han cambiado y han liberado dolores y miedos que con ninguna otra terapia pudieron conseguir. Hay pacientes que han sanado dolores muy fuertes de espalda, cervical, ataques de pánico, asma, bronco espasmo.

Victoria cuenta que luego de contagiarse Covid, tuvo bronco espasmo y luego de hacerse 2 regresiones nunca más tuvo que tomar medicación.

Las preguntas más recurrentes que le han hecho son: ¿puedo quedarme en otra vida y no volver? La respuesta es no, solamente expandimos nuestra visión y experimentamos una escena pasada, estamos paralelamente en esa escena y en el consultorio. No vamos a ningún lado.

Otra pregunta es si todos podemos ver otras vidas, y la respuesta es que el 90% de los pacientes acceden a visualizar esa escena que el alma necesita mostrarles.

Volviendo a la Formación que realiza nos cuenta que no es requisito ser profesional de la salud para aprender la técnica y luego tener tus propios pacientes.

La idea es generar un grupo armonioso donde todos puedan compartir sus temores, vivencias y sanar juntos.

Datos de contacto:

Sigan a María Victoria Rueda en redes sociales: @terapiasvictoriarueda

Instagram: @terapiasvictoriarueda



Gmail: [email protected]



YouTube: Victoria Rueda

por CEDOC