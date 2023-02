Hablemos de tus finanzas con Nicolás Rampinini

Nicolás Rampinini conoció el mundo de las finanzas gracias a su padre, y a pesar de la crisis financiera global de 2008/09 decidió dar el salto para apuntar a lo que le apasionaba, ser asesor financiero.



“Fue una apuesta, era la posibilidad de probarme en un rol comercial, dando un servicio necesario en nuestra sociedad. Dónde la planificación financiera es muchas veces el mejor (o el único) antídoto que tenemos para operar en nuestro desafiante contexto económico“ Menciona Nicolás

¿Cómo inició tu recorrido en el mundo de las finanzas?

En 2007 estuve cerca de entrar a un banco de inversión (Lehman Brothers) pero el proceso quedó en la nada, un golpe de suerte en realidad porque el banco quebró en 2008. En ese contexto apareció esta oportunidad en la consultora, y dió la casualidad que un conocido había entrado un par de meses antes. Charlé con él, le estaba yendo muy bien y ese fue el empujón que me faltaba para animarme. Para mí representó un cambio total de paradigma porque implicaba salir de una multinacional y de relación de dependencia.

En esta actividad encontré un rol social, un servicio que tiene un impacto enorme en la vida de las personas. Estoy convencido que en todas las reuniones que tengo puedo sumar algo; generamos un espacio de reflexión.



No es común que compartamos lo que ganamos o cómo invertimos nuestros ahorros, culturalmente no es una charla que tengamos, y no existe otro espacio profesional para tocarlo. Mi trabajo parte desde esa escucha. No se trata de cuál es la mejor herramienta, sino de qué herramienta necesitas en el momento en el que te encuentres.



¿Cuál es tu objetivo principal para con tus clientes?

Ayudarlos, ellos tienen que ganar primero para que mi trabajo tenga sentido. Parece simple pero para lograrlo necesito ganarme su confianza y que se abran conmigo. Que me den el espacio para hacer preguntas antes de hacer alguna recomendación. Lo más importante que invertimos es el tiempo para conocernos, ahí está lo central de mi trabajo: escucharlos y que en ese proceso ellos también se escuchen y puedan cuestionar las decisiones que vienen tomando hasta ese punto.

Cada cliente viene a la charla con sus experiencias y si no son capaces de “auditarlas” es poco probable que salgan de lo que conocen o de lo que ya están haciendo.



¿Por qué necesitamos un asesor financiero?

Cualquier persona sin conocimiento de inversiones necesita asesoramiento. Salvo excepciones, en el mundo invertir es una opción, en Argentina es una necesidad; convivimos con una inflación muy alta y tenemos que invertir en defensa propia. Mucho más cuando hablamos de alcanzar objetivos significativos (casa, cambio de profesión, retiro, etc.), necesitamos un conocimiento que lamentablemente no tenemos. El primer paso para iniciarse es la educación, leer para tener algún marco de referencia (“Padre Rico, Padre Pobre” o “La Psicología del Dinero” me encantan) y lo siguiente es charlar con un asesor financiero, el indicado va a ser el que te escuche y haga de tus objetivos el norte de su trabajo.

Quienes lo deseen pueden contactarme a través de mis redes sociales; vía Instagram @nr.asesorfinanciero, en mi página web nrampinini.com o en LinkedIn (Nicolás Rampinini)

