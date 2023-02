Constelaciones Familiares: Trabajar con nuestro sistema familiar nos ayuda a SANAR

Una cosa queda claro salimos a la vida portando algo del pasado que se esta por RESOLVER. Lo que muchas veces no identificamos de manera consciente es que dichas problemáticas son acarreadas por vivencias de nuestros antepasados, y se manifiestan de diferentes formas en la vida cotidiana como depresión, ansiedad, dolores crónicos, fobias , culpa y pensamientos obsesivos entre otras cosas.

¿Estas seguro que esa depresión, ansiedad, fobia o culpa salen de adentro tuyo? ¿Hay algún miembro de tu sistema familiar que haya vivido esto que mencionas como propio?

Los traumas no resueltos de nuestra historia familiar se extienden a las generaciones sucesivas, mezclándose con nuestras emociones, reacciones y decisiones de manera que no planeamos. Damos por supuesto que estas experiencias surgen de nosotros. Como no tenemos a la vista su origen verdadero, solemos ser incapaces de distinguir lo que es nuestro, de lo que no lo es.

Buscamos respuestas en lugares conocidos. Nos centramos habitualmente en las carencias de la crianza que recibimos, sin darnos cuenta que no es tan solo ese el comienzo de nuestra historia. Seguimos conectados aún en contra de nuestra voluntad de las vivencias de nuestros padres, tíos, abuelos, y hasta de aquellas personas que le han hecho un daño fatal a algún integrante de nuestro sistema familiar.

Bert Hellinger nos enseña que cada uno de nosotros somos los responsables de nuestro destino, y somos nosotros los responsables de portarlo o no. Si evitamos el destino, si lo rechazamos o intentamos burlarlo, puede que otro miembro de nuestro sistema familiar intente pagarlo hasta con su propia vida.

Dejate guiar por tu curiosidad, por aquellos sentimientos que crees que no te pertenecen, por aquellas repeticiones que podes observar de generación en generación, mientras yo te acompaño por un proceso que ha dado resultados curativos para muchos en mi espacio de escucha.

Si te quedan dudas respecto esta dinámica de trabajo, te dejo mi Instagram donde respondo todas tus preguntas @majocapozzicounselor

Lic. Majo Capozzi

Consultora Psicológica

Constelaciones Familiares Individuales.

@majocapozzicounselor

por CEDOC