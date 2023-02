LA VISIÓN COMO UNA COMPETENCIA CLAVE EN LOS LÍDERES

La visión personal, según Peter Drucker, es lo que hace a los líderes tener dominio personal o autoconocimiento. Sin visión, no hay autoconocimiento, y sin autoconocimiento, no tenemos la capacidad de aprender, de ir más allá de nuestras propias limitaciones.

Peter, en su libro La 5ta Disciplina, considera al autoconocimiento como una de las 5 disciplinas que hacen a las organizaciones inteligentes, y a éstas las define como un organismo vivo que tiene la capacidad de aprender. Una organización que aprende necesita de individuos que aprendan.

El aprendizaje implica adquirir conocimientos y capacidades que nos permitan alcanzar los resultados deseados. Y para llegar a ese lugar, es necesario saber de dónde estoy partiendo y hacia dónde voy.

El autoconocimiento implica conocernos más, es decir, comenzamos a ser conscientes de nuestras fortalezas, debilidades, emociones, estados de ánimo, pensamientos, creencias y valores que motivan nuestra conducta, y de cómo todo esto impacta en nuestros resultados.

Entonces empiezo a establecer una brecha entre mi realidad actual y mi realidad deseada (la cual Drucker llama tensión creativa).

Yendo al plano organizacional, si nosotros, como líderes, encontramos funcional y motivante establecer esta brecha, será el inicio para fomentarla en el sistema, ya sea pares, colegas o colaboradores de mi equipo. De esta manera, sistémicamente, el crecimiento individual impactará en el crecimiento organizacional.

“Si no estás en proceso de convertirte en la persona que quieres ser, automáticamente estas convirtiéndote en la persona que no deseas ser”. Dale Carnegie.

¿Qué es la visión?

Alejandro Marchesán, en su libro “El líder que sirve”, la define como un compromiso con un logro que se visualiza y declara antes que suceda. Una gran meta y un conjunto de resultados que, de producirse, harán posible un futuro diferente.

Es una fuerza que está en nuestro corazón, una fuente impresionante de poder. La visión es nuestra brújula, nuestro norte, nos hace mirar hacia adelante.

La visión es aquella distinción que nos habilita a componer un futuro y no sólo esperar pasivamente su “llegada”. Una visión no es simplemente una idea. Implica abandonar el viejo paradigma de fijar nuestra atención solamente en las realidades presentes, en lo diario, lo operativo, en “apagar incendios”, que suelen empujarnos hacia el pozo de las pequeñeces culturales, tales como la excusa y la postergación.

Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional y El líder Resonante Crea Más, dice:

“La tarea que se imponen los líderes hoy es identificar la visión ideal que sirva como guía de sus estrategias, planes y políticas. De esta manera, la organización entera abraza esa visión y comienza a sintonizarse emocionalmente con ella”.

El líder necesita transmitir el valor que tiene alcanzar esa Visión, de qué manera se va a beneficiar el ecosistema al que pertenece la organización, no solamente a sus integrantes, sino también a sus clientes, proveedores, competidores y la comunidad en general.

A esto se lo llama visión compartida. Este compartir de la Visión nos brindará una sensación de pertenencia de grupo, mayor compromiso, que estamos implicados en una empresa que nos trasciende, que está más allá de nosotros.

¿Cómo generar una visión?

El primer paso es reflexionar acerca de cuáles son los cambios queremos en nuestra vida, en cualquier ámbito, aquí algunas preguntas que nos pueden orientar:

¿Qué desafíos queremos enfrentar? ¿Cómo me veo en un mes, en un año, en cinco años, que cosas me veo haciendo o me gustaría hacer hasta el último día de mi vida? ¿Quién quiero ser en mi rol como líder de equipo? ¿Quién quiero ser como padre, como pareja, como hijo, como amigo, como profesional? ¿Cómo quiero que me vean?

Tener a “mano” la Visión nos permitirá guíar nuestro día a día, con más conciencia de hacia dónde estoy yendo, y nos servirá como recurso cuando nos desviemos de ella.

“Las personas no siguen al líder solamente porque tiene buenas aptitudes, sino por la razón de para qué hace lo que hace”. Simon Sinek

por CEDOC