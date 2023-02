LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL ÉXITO: UN CAMINO HACIA EL AUTOLIDERAZGO

El éxito es un concepto subjetivo que cada uno define de manera diferente, pero todos podemos coincidir en que implica lograr aquello que se desea. Y esto incluye el ámbito personal y profesional. Para alcanzarlo, es preciso trabajar en uno mismo y mejorar las habilidades que nos permitirán conseguir nuestras metas. Y justamente este es el objetivo de la propuesta de "Los diez mandamientos del éxito" de Catadores de emociones, un programa enfocado en el autoliderazgo a través de la impecabilidad del lenguaje, la excelencia y la expansión.

Dentro de la infinidad de posibilidad elegimos diez formas que consideramos son la base para el éxito y el autoliderazgo, y que, integrados de manera consciente y comprometida, te llevan a conseguir resultados efectivos de forma constante. Cada mandamiento se enfoca en un aspecto clave para tu desarrollo, apoyándose en la autoobservación y la práctica para transformar hábitos obsoletos y crear los que estén realmente alineados con tus metas y objetivos.

Aquí te explicamos cada uno de ellos:

- Creer es crear: Aquello en lo que creemos se convierte en realidad. Este mandamiento te invita a darte cuenta de las creencias limitantes que están en el inconsciente y te están impidiendo alcanzar los resultados que deseas y te mereces.

- Tu peor enemigo eres tú: El estrés que vivimos procede de la interpretación que hacemos de lo que nos ocurre. Entrenarnos en volver a la calma y la paz interior, mejora nuestro sistema inmunológico y retrasa el envejecimiento puesto que reduce el acortamiento de los telómeros. Nuestra salud física mejora y nuestra salud emocional también, ganando además en optimismo, gestión de la incertidumbre y efectividad en la toma de decisiones.

- Aquello donde pones tu atención, crece: La única realidad es aquella que decidas ver. Si piensas que el mundo es un lugar peligroso, tu cerebro buscará la evidencia que lo demuestre; y lo mejor de todo es que “lo encontrará”. Eso lo hace el SAR (Sistema Reticular Ascendente) responsable de la información que llega a nuestro consciente, funcionando como un filtro que elige qué parte descarta y cuál hace consciente. Vas a aprender a entrenar tu SAR y ser tú quien lo dirige a lo que realmente es importante para ti.

- Escucha tu sabiduría interior: Tenemos una brújula que nos marca la dirección de las buenas decisiones. ¿Sabes dónde está? Son los valores; ellos te proporcionan una pauta para formular metas y propósitos. Reflejan tus intereses, sentimientos y convicciones más importantes. Cuando tus acciones están alineadas con quien tú eres y lo que es importante para ti, todo funciona.

- No pienses en un elefante rosa: Sí, ya sabemos. Lo pensaste. Así funciona nuestro cerebro. Y te preguntamos: ¿Cuántas afirmaciones con un NO adelante repites cada día? Es ese mismo NO, el que te está frenando, sin que hayas podido darte cuenta hasta ahora. Cambiar tu lenguaje es una gran inversión para alinearte con lo que realmente quieres crear.

- Ocúpate de saber qué sabes hacer: ¿Y si te decimos que es mucho más poderoso poner tu energía y tu tiempo en potenciar lo que ya haces bien para mejorarlo aún más en vez de pasar horas, días y semanas para avanzar un poquito en lo que te cuesta más? Concéntrate en descubrir y hacer crecer tus talentos.

- Amígate con tu Lucy: El miedo es una de las emociones básicas, que nos protege y nos mantiene vivos. Sin embargo, en ocasiones nos bloquea, nos paraliza o nos lleva a evitar circunstancias que podrían ayudarnos a evolucionar. El miedo te da información sobre lo que necesitas aprender. Por eso, te invitamos a amigarte con él.

- Tú eres tu propio salvador: El dolor emocional enciende las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Sentir las circunstancias de tu vida como un lastre, quedarte anclado en las heridas y ser víctima de ellas, es como si tú mismo fueras tu verdugo. Nunca es tarde para resignificar tu pasado; ver más allá del dolor, y valorar el hecho de que has sido capaz de grandes hazañas y aprendizajes.

- La gratitud es riqueza: Agradece cada día. Conéctate con esta poderosa emoción. Si la empiezas a usar con consciencia y conectando con esa vibración elevada de gratitud, tu vida se va a transformar en una vida excepcional.

- Escribe tu propia aventura: Este último mandamiento se centra en el poder de la escritura para detectar y hacer consciente aquello que está afectándote desde tu inconsciente. Cuando escribes, tienes la oportunidad de explorar tus pensamientos y emociones de una manera más profunda y detallada, lo que te permite tener una comprensión más clara de ti mismo y de tus desafíos internos. Escribir también te permite expresar tus sentimientos de una manera segura y controlada, sin temor a ser juzgado o herido por los demás. La escritura es una técnica poderosa para dar forma y materialidad a tus objetivos, y ayudarte a reflexionar y construir una vida alineada con tus valores.

Es importante tener en cuenta que este proceso de cambio a través de los 10 mandamientos del éxito requiere tiempo y compromiso. La neurociencia ha demostrado que repetir un nuevo hábito durante 21 días es insuficiente; se requieren entre 9 meses y un año para que realmente se generen nuevas conexiones neuronales y para que los nuevos hábitos se conviertan en automáticos. Un proceso que, en grupo, tal y como lo han hecho en varias empresas y con un chat en el que los participantes pueden compartir en un contexto respetuoso y que colabora en la contención y la reflexión, se convierte en un progreso global de todos en lo personal y en lo profesional.

En resumen, el curso "Los diez mandamientos del éxito" de Catadores de emociones es una oportunidad única para desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar el éxito en la vida, y para convertirte en un aprendiz dispuesto a dejar atrás los viejos hábitos y a atreverte a probar algo diferente. La pregunta final que te planteamos es: ¿Estás realmente comprometido con tu desarrollo personal y profesional? ¿Qué estarías dispuesto a dejar de hacer para lograrlo?

por CEDOC