Lic. Jesica Castriota

Lic, ¿cuándo sé cuándo mi trabajo me está causando ansiedad y estrés? ¿Se debería renunciar?

El estrés y la ansiedad no son lo mismo, pero ambos trastornos están asociados con el miedo y ambos nos hacen querer dejar el trabajo. Pero dejar tu trabajo no siempre es la respuesta.

El trabajo es un área muy importante de nuestras vidas por su impacto económico, físico, psicológico y social, ya que dedicamos tiempo y energía a esta tarea todos los días. El ambiente de trabajo, los compañeros de trabajo, las tareas y el desarrollo profesional de un individuo afectan nuestra salud, creando tipos específicos de estrés relacionado con el trabajo.

¿Cuándo el trabajo nos genera estrés que nos aconseja?

Es importante que aceptemos y reconozcamos lo antes posible que no podemos seguir funcionando de manera saludable en estas circunstancias. Una vez que decidimos parar y "cambiar", debemos hacer todo lo posible para reducir los síntomas del estrés laboral. Si aún no nos sentimos mejor después de muchos intentos, puede ser el momento de considerar si continuar o no en nuestro trabajo actual, dependiendo de las circunstancias particulares de cada uno.

Aprender a escuchar lo que nuestro cuerpo nos pide en cada momento y saber responder, es fundamental.

¿Qué técnicas nos recomienda?

Técnicas de meditación y atención plena: al concentrarse en el momento presente y en lo que está experimentando en ese momento, sin juzgar, puede dejar de lado los pensamientos intrusivos o preocupantes.

Actividad física regular: el ejercicio puede ayudar a reducir los niveles generales de ansiedad y mejorar el estado de ánimo, lo que puede ayudar a controlar los pensamientos intrusivos.

Técnicas de relajación y respiración profunda: si se concentra en la respiración y relaja los músculos de manera intencional, puede reducir la intensidad de sus reacciones a los pensamientos ansiosos o intrusivos.

En terapia también nos enfocamos en estos momentos que nos toca vivir.

Si tenes síntomas más severos por problemas laborales, un tratamiento que se centre en reducir el estrés laboral puede ser muy beneficioso para que puedas superar tus síntomas emocionales.

