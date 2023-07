Lorena Miraballes Kukurian de Crucero Real Estate: El mercado Inmobiliario de Punta del Este con un enfoque amigable y personalizado

Lorena, ¿cómo estás? ¡Qué bueno que la tecnología nos permita este contacto y qué lástima que no sea en algún barcito del Puerto de Punta del Este!

La próxima lo hacemos con el mar de fondo.

¡Por supuesto!

Ahora sí, contanos ¿qué es Crucero Real Estate?

Somos una inmobiliaria que operamos en el mercado de Punta del Este en Uruguay desde hace 16 años, básicamente en lo que tiene que ver con transacciones de compraventa de inmuebles y alquileres turísticos de temporada. También desde el año pasado, comenzamos a trabajar en la zona de Rio Grande do Sul en Brasil, particularmente en la ciudad de Porto Alegre y la idea para este 2023 es comenzar a conocer e incursionar en el mercado de São Paulo.

¿Cambió mucho Punta del Este en estos 16 años? ¿Cómo encontraría la ciudad alguien que no la visita hace mucho tiempo?

Te diría que bastante. Luego de aquella recordada crisis allá por el 2002, en la medida que nos fuimos recuperando, tímidamente y paulatinamente comenzó a gestarse un proceso de desarrollo de inversiones inmobiliarias que se fue acentuando e intensificando con el transcurso de los años y hoy es muy fuerte. Además se fue generando un fenómeno de expansión y desarrollo hacia el este. Antes estaba todo muy centralizado y focalizado en la Península y zonas aledañas. Y en ese desplazamiento fueron adquiriendo más auge zonas como La barra, Montoya, Manantiales, Santa Mónica, Balneario Buenos Aires, por supuesto José Ignacio y más recientemente Pueblo Garzón, el elegido incluso como cambio de vida para una colonia interesante de ingleses quienes optaron por radicarse en el lugar desde hace un par de años. En ese proceso obviamente se incrementó también la actividad comercial no solo en lo que refiere a la propuesta gastronómica sino supermercados tradicionales que instalaron sus sucursales, tiendas en general, hasta la construcción de un nuevo shopping “Oh La Barra” en 2014 y más recientemente el MACA, museo de arte contemporáneo Atchugarry en la ruta 104. En los últimos tiempos también es de destacar que fue tomando mucho impulso y protagonismo el desarrollo de variados y numerosos barrios privados.

Punta del este tradicionalmente era un mercado de inversiones inmobiliarias y viviendas de veraneo. Hoy está creciendo mucho en viviendas permanentes, ¿cómo se ve el cambio en la ciudad, con la mayor población permanente durante todo el año?

Sí, hay hoy una gran corriente de ciudadanos argentinos que se están viniendo a radicar a Uruguay y nuestro balneario impulsados por la situación y vaivenes de su país y básicamente buscando la tranquilidad y estabilidad que nuestro destino les ofrece. Punta del este es un lugar seguro y apacible con una infraestructura apropiada para acoger a quienes están anhelando y/o concretando ese cambio de vida. Buenos colegios, buen sistema de salud y emprendimientos en desarrollo que darán más impulso y dinámica, como el nuevo Shopping en Parada 22 de Avenida Roosevelt o el complejo de oficinas en Avenida Gorlero y calle 23. A su vez el Gobierno aprobó un llamado a licitación para la adjudicación del desarrollo de una zona franca en el Jagüel. Son 42 hectáreas y la zona deberá tener un perfil de industria y servicios de innovación y tecnológicos.

¿Qué es lo que más demanda el cliente Argentino?

En realidad no hay nada específico que sea lo que más se demande. Punta del Este ofrece todo tipo de propiedades tanto para la clase media como alta. Apartamentos de lujo y alta gama, apartamentos más pequeños de 1 u 2 dormitorios entre 35 y 70 m2, grandes y hermosas casas de estilo clásico o de construcción moderna y vanguardista o más pequeñas, en todos nuestros barrios residenciales, lotes para construir en barrios privados, etc. Hay una amplia y variada propuesta para todos los gustos, deseos y necesidades ya que todo es requerido.

Me imagino que a pesar de este cambio de perfil, Punta del Este no deja de ser un destino turístico con una gastronomía variada y de primer nivel. La gastronomía sigue siendo uno de los pilares de la oferta para turistas y residentes, ¿Estoy en lo correcto?

Punta del este cuenta con una abundante propuesta gastronómica en las diferentes zonas y comprendiendo todos los estilos de comida regionales e internacionales. Por ejemplo: no muy lejos, en Balneario Solís contamos con restaurante de comida armenia o en Pueblo Edén restaurante con cocina de campo, carne de cordero, conejo, pato. También tenemos excelentes bodegas, catas de vinos en lugares como Viña Edén, Garzón o José Ignacio, ofreciéndose incluso excursiones con visitas guiadas. Vinos de primera calidad y por supuesto nuestra cepa reconocida Tannat.

Las actividades de placer pueden ser muchas y diversas, desde caminar por dentro del barrio Playa mansa, Cantegril o Solanas apreciando y en conexión con la naturaleza, jardines y residencias, caminar en las diferentes playas o dar la vuelta a nuestra rambla. Contemplar y deleitarse con los diferentes atardeceres y puestas de sol con sus diferentes matices de colores. Navegar por el mar, recorrer el puerto, visitar la isla Gorriti, museos y galerías de arte.

El argentino que veranea en Punta del Este, normalmente se jacta de conocer cada rincón, ¿qué lugares son poco conocidos y recomendás sin ninguna duda para que el argentino visite, cuando pasee por Punta?

Bien mirá, sugeriría un lugar que particularmente lo descubrí en tiempos de pandemia y que incluso lo visitó Charles Darwin en sus visitas a Uruguay en 1833. Para los amantes del deporte, la aventura, naturaleza y trekking a media hora de Punta se encuentra la Sierra de las Ánimas donde se ofrecen varios circuitos como Pozos azules, Cañadón de la palma, luna llena en las sierras, Cerro Betete, lagunitas, vertientes del Pan de Azúcar. Vale la pena conocer el lugar y realizarlos.

Entiendo que hay muchas empresas que se dedican al Real Estate en Punta del Este, ¿cuál es vuestro diferencial y por qué deberían elegirlos como asesores?

A nosotros nos gusta ofrecer un trato personalizado y a su vez calmo y tranquilo. Sin dejar de buscar lo que el cliente necesita y a lo que quiere acceder, pero intentando no ejercer presión o practicar un estilo de venta agresivo. Respetando los tiempos de la persona. Nos gusta trabajar con honestidad y sobre todo respetando a los colegas.

Y algo ya me adelantaste pero... ¿cómo es incursionar en nuevos mercados como el Brasileño? Qué diferencias hay con el uruguayo.

Incursionar en el mercado brasileño ha sido en lo personal una experiencia muy enriquecedora. Existen diferencias muy visibles y marcadas. En Porto Alegre las fachadas de los edificios no son quizá tan suntuosas como la de muchos proyectos de Punta del Este y las dimensiones de los departamentos suelen ser muy grandes, me he encontrado con pisos de 500 m2, no escatiman en metros, imagino quizá que al ser ellos un país tan extenso territorialmente tienen como otra visión más holgada de los espacios. Hay mucha seguridad y controles en los ingresos, incluso cámaras de reconocimiento facial que aquí no vemos o solicitud de documento. Los amenities no son tantos y suelen ser más pequeños. Casi que no visité propiedades sin churrasqueiras (parrilleros) generalmente están dentro del mismo living -comedor. La calidad de sus materiales son excelentes. Tienen muy buen design, interiorismo y dan mucha importancia al paisajismo.

Gracias Lorena por tu tiempo. El próximo encuentro quiero que profundices un poco más de vuestra incursión en el mercado Brasileño y qué puede tentar al argentino que normalmente no tiene a Porto Alegre y a Río Grande do Sul en el radar para vacaciones ni en una plaza para invertir en Real Estate.

por CEDOC