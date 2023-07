Neuroproject. Comenzaron desde cero, hoy proveen a Pymes de todos los rubros.

La frustración de buscar estabilidad económica y la ambición por generar soluciones que realmente le funcionen a las Pymes Argentinas ayudaron a motivar un proyecto que desde el principio estaba muy claro. Neuroproject, es una empresa fundada por Nicolás Amatulli y Azul Vila en 2017 cuando tan solo tenían 22 y 21 años de edad. Al día de hoy se consolidan con fuerza en el mercado dando soluciones a todo tipo de Pymes Argentinas. Entrevistamos a Nicolás:

¿Cómo surgió la empresa? ¿Desde cuándo se dedican a esto?

Vengo de una familia emprendedora, aprendí a vender desde muy chico y me crié conociendo diferentes empresas e instituciones por dentro viendo sus modelos de negocios y organizaciones por dentro. Neuroproject no fue muy planificado, simplemente empecé por necesidad de querer crecer en la vida pudiendo ofrecer soluciones efectivas y reales a Pymes argentinas, no conseguía puestos laborales buenos, por lo tanto me lo cree. Con Azul empezamos en el 2017, cuando teníamos 21 y 22 años, desde el quincho de la casa de mis padres, yo había aprobado una serie de certificaciones a distancia de Neuromarketing y Psico Antropología del Consumo, con especializaciones en Neuropublicidad y Neuroventas en el Business & Innovation Institute of America. Mientras Azul se había recibido con honores como Técnica Superior Hotelera. Queríamos explotar nuestro conocimiento pero en Argentina este tipo de estudios no se le da un gran valor aún con relación de dependencia, intenté quedar en varias entrevistas de trabajo de empresas medianas y grandes pero nunca lo logré. Por ejemplo, no pase entrevistas laborales para trabajar en la empresa de deporte de “la pipa”, ni tampoco en una concesionaria automotriz que en el logo tiene “dos flechas hacia arriba”, y otros trabajos que me hubieran fascinado. Pero viendo el camino transcurrido, tampoco me arrepiento donde estoy, todo lo contrario, de hecho hoy somos proveedores de varias de estas empresas que soñaba ser empleado. Así que misión más que cumplida.

Eran muy jóvenes ¿confiaban los clientes?

Muchos clientes de cuando comenzamos aún lo son hoy y nos reímos con ellos de una mentira piadosa que solía hacer cuando empecé. Para presentarme me hacía pasar cómo empleado de una empresa de marketing que se llamaba Neuroproject que recién había llegado al barrio para expandirse en la zona. Porque por mi edad no me creían que era el dueño, mucho menos toda la producción y crecimiento que estábamos teniendo con mi socia y del tamaño de negocio que ya teníamos. Si contaba de entrada cómo era mi rutina de verdad y cómo trabajabamos solían tener un prejuicio ya formado antes de mostrarles lo que ofrecíamos y cómo. Siempre cumplimos un pedido, nunca tuvimos que hacer devoluciones por problemas, inclusive a día de hoy nos preocupamos mucho por solucionar los inconvenientes internamente sin afectar el servicio que le damos a nuestros clientes. Me parece clave cómo política de la empresa la responsabilidad, por un tema de respeto para con un negocio que confía en nosotros en ni más ni menos delegar una columna tan central cómo el Marketing de su negocio.

¿Cómo fué el proceso hasta hoy?

Fácil, no fué (se ríe). Me sentía en una carrera contra el tiempo conmigo mismo, siempre fuí una persona muy ansiosa por mis objetivos personales y no veía la hora de independizarme. En 2017 con mi socia comenzamos ofreciendo estudios de mercado y productos de imprenta gráfica cómo folletos, volantes y carteles a Pymes, comercios de barrio y centros comerciales. Nos fué excelente, quien nos había alquilado la impresora no podía creer la cantidad que vendíamos, inclusive hacíamos envíos al interior de volantes y folletos, algo que aún no se acostumbraba. Me levantaba muy temprano, dejaba a mis papas en sus trabajos y me llevaba el auto de ellos para caminar un sin fin de negocios puerta por puerta ofreciendo nuestros servicios hasta el medio día, a la tarde hacíamos la producción de los pedidos hasta pasada la noche. Los ofrecíamos con el valor agregado que el diseño estaba hecho por nosotros utilizando conocimientos de Neuromarketing, no tengo mediciones estadísticas de los resultados reales que daba esto, pero los clientes nos decían que les iba mejor y nos pedían cada vez más.

A partir de 2018 empezamos a vender “Leads” (son contactos de potenciales clientes que dejan sus datos al ver una publicidad y están interesados en asesorarse) a pedido de un Concesionario 0km, no sabíamos cómo hacerlo ¡pero aceptamos el reto!. Se convirtió en el producto ideal para equipos de ventas con un Know How pionero creado por nosotros que baja mucho el costo del producto manteniendo la misma calidad contra la competencia, al día de hoy sigue siendo uno de nuestros principales productos y que nos destaca cómo empresa. No haber sabido cómo se hacía tradicionalmente, nos permitió crear nuestro propio sistema y que de hecho logró ser mejor. Hoy día somos proveedores de prácticamente todas las marcas automotrices 0km y producimos en promedio 20.000 Leads por mes.

A principios del 2022 lanzamos nuestra gama de servicios para redes sociales y apuntado a todo tipo de negocio/empresa, donde ofrecemos paquetes a medida para cada caso basándonos en una lógica focalizada en conseguir resultados para cada tipo de negocio. En las redes sociales se puede vender mucho, si se usan bien y se le permite la libertad suficiente al equipo de marketing de hacer publicidad.

¿Qué crees que es lo más importante que debe considerar una empresa al contratarlos?

Creo que es clave estar abierto a cambios, permitir la libertad para hacer las estrategias que creemos necesarias. A veces no es fácil para las Pymes delegar la confianza a un equipo externo, y es comprensible. Más aún cuando proponemos nuestras estrategias que son poco tradicionales y disruptivas a lo que se hace en general en marketing. Por eso es un trabajo más artesanal en esos casos donde intentamos combinar nuestras estrategias con la cultura publicitaria que ya tenía nuestro cliente, de esta manera buscamos generar una sinergia.

¿Qué productos y servicios brindan al público?

Tenemos una gama muy amplia de servicios, que se acoplan a cada necesidad diferente de cada Pyme. Pero básicamente partimos de 4 cimientos de servicios:

Manejo de redes sociales.

Generación de Leads/Datos (consultas de potenciales clientes).

Desarrollo de Páginas web.

Desarrollo de CRM softwares.

¿Qué consideran al armar una propuesta de marketing?

El Asesoramiento y presentación de la propuesta es gratuito.

Una vez que escuchamos la razón de su consulta, primero que nada analizamos las expectativas deseables que quiere cómo objetivos y buscamos comprender que tan dispuesto está a las herramientas y técnicas que podemos aplicar para conseguir los mismos.

Con ello presentamos una serie de diferentes paquetes que varían en cotización y lo que incluye. Esta instancia queda a decisión del cliente lo que él considere óptimo para comenzar. Una vez empezado el servicio, siempre habrá seguimiento de nuestra parte en la evolución del mismo e inclusive puede que surjan nuevas propuestas o cambios en la misma que irán personalizando más el servicio en base a los resultados, análisis y cambios que vamos observando en la práctica junto con el encargado del negocio.

¿Qué los destaca?

Comprender que vivimos en Argentina (se ríe). Nos enseñan que las estrategias de marketing en general están pensadas para generar resultados visibles y notorios desde el 6º mes en adelante más o menos, cosa que en parte es verdad, pero no podemos aceptar ese lujo en Argentina. Mínimo 6 meses de inversión continua para una Pyme Argentina es demasiado incierto. Para contrarrestar esto, tenemos un sistema poco común al resto, nos concentramos más en los resultados en la búsqueda de potenciales clientes antes que en lo visual o “artístico” de una publicidad. Así en los primeros meses buscamos promocionar masivamente los productos antes que la marca (en marketing le decimos outbound), intentamos extraer el mayor jugo posible utilizando todas las herramientas posibles a nuestro alcance, tenemos un Know How muy experimentado y propio en este sentido. A la par y con un proceso más “tranquilo” y planificado generamos técnicas para promocionar más la marca y ser más conocido, algo que lleva naturalmente más tiempo en notar sus resultados a comparación (en marketing le decimos inbound), esto se logra con buenas fotografías, videos, diseño gráfico y creatividad con el objetivo siempre focalizado en generar una “comunidad” de potenciales clientes regulares que ya conocen tu marca. De esta manera generamos un equilibrio en planificar de forma seria a corto, mediano y largo plazo. Nuestros servicios son muy completos y variados para aplicar en cada caso.

¿Desafíos y objetivos de cara a futuro?

Hoy día manejamos una red de más de 100 Pymes en Argentina y tenemos un equipo con más de 15 proveedores capacitados de manera especial por Neuroproject que nos aportan las herramientas y productos necesarios para nuestros servicios, les enseñamos lo que necesitamos y los convertimos en nuestros proveedores. Para el 2024 proyectamos duplicar estos resultados. Así como también lanzar nuestra versión 3.0 de nuestra plataforma web, con muchas más herramientas y servicios útiles para las Pymes. También incorporamos el uso de la inteligencia artificial en nuestras prácticas y con muy buenos resultados de hecho. Así que nos proponemos en seguir profesionalizandonos desde la perspectiva tecnológica estando a la vanguardia de lo que se viene en negocios en términos de lo que sabemos que ya funciona en el mundo.

Datos de contacto:

Neuroproject Argentina SRL

Instagram: @neuroproject

Asesoramiento: +549 11 5875 3069 // +549 11 5875 3050

Oficinas: Vélez Sarsfield 4184, Piso 1º, Munro, Vicente López.

Web: neuroproject.com.ar

por CEDOC