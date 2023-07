Marina Barbera: Asesoramiento personalizado para transitar el camino hacia la salud financiera

Mi nombre es Marina Barbera y soy Asesora en Planificación Financiera.

A lo largo de más de 18 años, he tenido el privilegio de ayudar a familias, empresas y profesionales independientes en la protección familiar y la planificación financiera. Me enorgullece decir que he acompañado a más de 2.000 clientes en distintos momentos de sus vidas, ya que entiendo que sus necesidades cambian con el tiempo. Además de mi apasionante carrera, tengo el increíble rol de ser madre de tres maravillosos hijos: Gastón, Sofía y Joaquín. Junto a ellos, y mi compañero de vida Diego, formamos una linda familia.

Mi carrera comenzó en Prudential Seguros en 2004, donde adquirí valiosas herramientas como la planificación financiera, el seguimiento de las necesidades de mis clientes y el apoyo a las familias en momentos difíciles. A lo largo de los años, he logrado varios objetivos destacándome en las ventas y calificando para convenciones de reconocimiento por mis logros.

Hoy en día, capitalizo todo ese conocimiento y potencial para asesorar a mis clientes y amigos en el mundo de las inversiones, trabajando con prestigiosas empresas internacionales como Corar International SA, una empresa desarrolladora y constructora en Paraguay, Dividenz, una empresa de bienes raíces en Estados Unidos, y Dominion Capital Strategies, que brinda soluciones de inversión a mediano y largo plazo.

Mi misión es hacer que el complicado lenguaje financiero sea comprensible para todos, traduciéndolo en productos sencillos y accesibles. Siempre me ha caracterizado la honestidad y la creación de relaciones personales sólidas con mis clientes, ya sea en situaciones simples o complejas.

Día a día, gano la confianza, la lealtad y el respeto de mis clientes, lo cual es extremadamente valioso para mí. En las próximas semanas, compartiré información para que todos puedan comprender de la mejor manera posible el lenguaje financiero, las diferentes opciones de inversión y contarán con mi acompañamiento para poner en práctica estas estrategias.

Estoy emocionada por la oportunidad de seguir ayudando a mis clientes a alcanzar sus metas financieras y espero seguir construyendo relaciones sólidas y duraderas.

¡Gracias por su confianza y por permitirme ser parte de su camino hacia la prosperidad financiera!

Instagram: asesora_financiera

Wpp: +54 9 11 3210-2895

Web: www.marinabarbera.com.ar

por CEDOC