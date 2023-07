Manteleria Carim: el arte de vestir el hogar con estilo y calidad

¿Cómo surgió la idea de combinar mantelería, blanquería, vajilla y accesorios para el hogar en un mismo local?

Los primeros artículos que comercializamos fueron manteles. Observando el movimiento del mercado, vi que era un artículo difícil de conseguir, sobre todo para abastecer al sector de eventos. Con eso en mente decidí más tarde sumar vajilla, cristalería ya que son productos complementarios y con mayor salida en el mercado.

Estábamos en un buen momento y comenzamos a crecer, hasta que llegó la pandemia. Tuvimos que reinventarnos porque fuimos de los últimos rubros en volver a la normalidad, en ese momento fue el de mayor incertidumbre y a la vez el más creativo. Sumamos a nuestro stock de venta: blanqueria, deco y hogar.

En la diversificación está el secreto y al ofrecer una variedad de productos en un mismo espacio, se puede atraer a diferentes tipos de clientes y satisfacer múltiples necesidades de compra

¿Qué productos son los más vendidos y por qué crees que tienen éxito?

Cada rubro que comercializamos tiene su producto estrella, en mantelería sigue siendo el mantel para eventos, en vajilla los platos, en blanquería las sábanas. Creo que el éxito radica en entender y atender las necesidades del cliente logrando un equilibrio entre precio y calidad.

¿Qué desafíos enfrentaste al emprender este negocio y cómo los superaste?

Cuando llegue de Mendoza, no contaba con recursos económicos ni de infraestructura, no obstante, siempre mantuve la visión con respecto a cuál sería el desafío al que me enfrentaba: emprender, posicionarme y crecer.

Con el tiempo, adquirí experiencia y habilidades que me ayudaron a superar los desafíos de manera más eficaz para seguir trabajando en mis metas. La clave está en tener ambición, confianza, proyección y manejo de la incertidumbre.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar un negocio similar al tuyo?

En primera medida es tener fe en lo que emprendas, luego visualizar las estrategias que vas a emplear y lo más importante, llevarlo a la acción.

Elabora un plan de negocio detallado que incluya tu visión, misión, objetivos, estrategias de marketing, análisis financiero y un plan de acción

¿Qué estrategias utilizas para atraer y fidelizar a tus clientes?

Las redes sociales son la ventana al mundo.

El sistema de ventas evolucionó y el 90 % de las ventas son online, sobre todo después de la pandemia. Escuchar al cliente es fundamental antes y después de la venta.

DATOS DE CONTACTO:

Whatsapp: +54 911 5498 6662

Instagram: manteleria_carim

E-mail: [email protected]

Facebook: Mantelería Carim

por CEDOC