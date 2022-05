María Florencia Lanza: “Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz”

¿Cómo fueron tus inicios en el Marketing?

Comencé mi carrera profesional a los 19 años trabajando en compañías multinacionales en las áreas de Marketing, Trade Marketing y Capacitación. Durante casi 10 años tuve la posibilidad de vivenciar el ámbito corporativo y formarme en empresas como Johnson & Johnson y L’Oreal de Argentina. También me desempeñé laboralmente en PYMES lo que me permitió tener otra mirada sobre el mundo empresarial.

Años más tarde me desarrolle como consultora externa brindando asesoramiento en el área de nuevos de proyectos, capacitación y marketing tanto a emprendedores como a PYMES.

Durante toda mi vida tuve la inquietud de poder dejar algo de mí en los demás y fue allí donde descubrí la docencia universitaria que me mantuvo activa por casi ocho años.

En paralelo seguí formándome a nivel personal y profesional, en diferentes ámbitos como PNL (Programación Neurolingüística), gestión de procesos, técnicas de marketing, capacitación y branding, considerando que en el ámbito empresarial (cualquiera sea) siempre trabajamos con seres humanos.

¿De qué trata tu emprendimiento vinculado al rubro canino?

El profundo amor que siempre sentí y siento por todos los animales, en especial por los perros, me llevó a desarrollar mi proyecto, un “hotel de perros” que hoy es marca registrada “Los campos hostería canina pasión por los perros”. Hace ya 15 años que lidero este proyecto ya convertido en PYME, que tiene como misión el cuidado y la contención afectiva de los huéspedes (los perros) así como la de sus familias estando lejos de ellos. Un proyecto absolutamente innovador, que acompañamos con el objetivo constante en brindar la mayor felicidad y tranquilidad posible.

¿Te seguís capacitando para mejorar en cada área que desempeñas?

Me apasionan los desafíos, me reinvento cada vez que así lo siento, me divierte y me hace aprender, es por eso que actualmente estoy estudiando Coaching Ontológico Personal y Organizacional.

Con foco en una de mis frases favoritas de la Madre Teresa: “Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz”, el año pasado comencé con los talleres motivacionales y de autoconocimiento #citaconvosmisma. Un taller enriquecedor que aborda las emociones que aparecen antes de comenzar un emprendimiento tanto laboral como personal y acompaña a las mujeres a animarse a dar ese primer paso que puede transformar sus vidas. Un espacio donde transmito la experiencia de mi carrera profesional junto a lo vivido en lo personal para demostrar que la transformación es posible si uno así lo quiere y trabaja para lograrlo.

Instagram: @maria_florencia_lanza

por CEDOC