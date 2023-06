“Martin Carucha Gimenez: De abogado a creador de contenidos digitales”

¿Quién es Martin Carucha Gimenez?

Ante todo es un amante de las relaciones humanas, pero también puede decirse que es un artista, escritor, monologuista, músico, guitarrista, cantante y creador de contenidos digitales; alguien que mientras ejerce la profesión de abogado (es responsable jurídico de la parte laboral de todas las discotecas de la Ciudad de Bariloche, gran cantidad de hoteles de turismo estudiantil e individual y alguna chocolatería, entre otros), desarrolla su verdadera pasión: el contacto con las personas.

¿Qué te motivó a dedicarte a la comunicación en Instagram?

El proceso fue dándose de manera natural. Como seguramente le sucedió a gran cantidad de personas, la pandemia generó tiempo en el que pudimos reflexionar y analizar si estábamos transitando el camino que verdaderamente queríamos. El resultado de este análisis marcó la imperiosa necesidad de dar un cambio de rumbo a mi desarrollo personal y darle paso, en su lugar, a la comunicación con la sociedad.

¿Qué mensaje queres transmitir a tus seguidores?

La idea de unión entre seres humanos con el objetivo de formar una verdadera comunidad es algo que me apasiona. Amo la identidad, el reconocerse “parte de”. Entre los contenidos que genero, muchos invitan a la reflexión y en general, me gusta pensar que puede llegarles el mensaje de que no están solos, sea lo que sea que estén atravesando.

¿Qué desafíos y oportunidades encontraste al usar como plataforma para compartir tus reflexiones?

Como sucede con cada nueva actividad que iniciamos, en un principio existen un sin fin de desafíos, desde establecer a quienes dirigirme, hasta identificar cuáles son los contenidos que representan interés en ellos.

Sin dudas, la oportunidad de llegar a grandes grupos de personas en diferentes partes del País y del mundo con el mensaje que se quiere brindar es invalorable.

¿Qué consejos le darías a alguien que quiere seguir tus pasos y convertirse en un influencer de la reflexión?..

No considero que pueda dar consejos.. ¿Tal vez alguna sugerencia? Que hagan todo lo que les venga en mente… que prueban absolutamente todas las ideas que aparezcan, pues el perfeccionamiento de lo que realmente queremos hacer surge en el camino de su desarrollo… que no se den por vencidos cuando las experiencias no resulten como esperan.. que tomen todos esos acontecimientos como aprendizaje para seguir poniendo en marcha sus proyectos.

Instagram: @caruchagimenezok

por CEDOC