¿Resolver y superar conflictos? - Brand

El mundo actual nos expone a infinidad de conflictos y quiebres en todos los ámbitos de la vida que requieren herramientas para autoliderarse y poder minimizar los efectos adversos que ocasionan en nuestro mundo interior y en las relaciones laborales, amistosas, de pareja, institucionales y organizacionales.

En ese sentido he trabajado y reflexionado en la implicancia que tienen “el resolver” y “el superar” en el estar siendo de quienes los transitan, en épocas tan complejas, que requieren respuestas y soluciones también complejas.

Imaginando aspectos comunes entre ambas estrategias de abordaje observo tres que me permiten profundizar el análisis. Uno se relaciona con la intención de las partes. Más allá de estar enfrentados por las diferencias que alejan, algo común y compartido existe, el interés en acceder a alguna solución o resultado.

Se aprecia también, que al ser modos pacíficos nos interpela sobre nuestro estadoemocional, ese estado en que elegimos estar para poder negociar y mediar, que nos requiere de emociones de serenidad, paz, respeto, vulnerabilidad, gestionando el enojo, la ira, el miedo, la vergüenza y la tristeza.

Y el tercer eje de observación es la conversación como la herramienta más poderosa de transformación y evolución, tanto con otros como con nosotros mismos. Ese espacio de encuentro, de conexión, de comunión de ideas, de ampliación del mapa mental y emocional, con compromiso de toda nuestra corporalidad, en el que danzan y se entrelazan el hablar y el escuchar, para lograr la comunicación asertiva que necesitamos para abordar intereses encontrados.

Ahora bien, la más rotunda diferencia, a mi entender, es cómo observamos el conflicto y qué impacto tiene en nuestra vida. Puedoobservarlo como algo fuera de mí, que proviene del exterior del que creo no tener ninguna responsabilidad, “algo que me ocurre”, “algo que pasa” y me trae inconvenientes y desde ese lugar lo resuelvo. O puedo mirarlo desde mi espacio de responsabilidad, de hacerme cargo, que depende de mí, de mi ser, aún ocurriendo en el exterior y así superalo.

El resolver refleja las herramientas que poseo, las habilidades,“el hacer algo para” y arribar a través de ese hacer a la solución, poniendo mi mirada en el conflicto.

El superar implica el desafío de transformar el ser y dar el salto cualitativo, que genera aprendizaje, interpela, compromete, desafía, controla desde el único escenario posible de hacerse cargo y reaccionar, desde mis emociones, mis pensamientos, mis decisiones y mis acciones y a través de ellos generar evolución y crecimiento personal que derrama en sí y en el entorno.

Resolver se materializa en acuerdos verbales, documentos, actas, transacciones, disculpas, sanciones, que ponen, quizás, fin y luz modificando la contienda.

Superar implica todo eso y más. Es un proceso interior de transformación del contexto, que requiere reconocer lo que sucedió y cómo impactó en lo personal, qué pude haber hecho que no hice, en qué me reconozco y valoro, cómo estoy aceptando lo sucedido, de qué me hago cargo que no me hice, qué necesito cambiar, qué deseo conservar, qué aprendizaje ontológico me ofrece ese conflicto para transformar mi hoy y aplicarlo en mi futuro. Preguntas y más de ellas para abrir posibilidades!!

En ese camino el Coaching ontológico profesional trae a las personas, en sus vidas personales y en comunidad la posibilidad de abrir espacios de autoconocimento para transformar y construir los caminos y dimensiones que elijan para su expansión, su cambio de observador, elegir distinguiendo en libertad, a través de procesos conversacionales que ponen en valor el aprendizaje a través del lenguaje, las emociones, la corporalidad y los valores como acceso para edificar lo deseado y diseñado para su futuro.

por CEDOC