Seaport Apartments & Agencia de Viajes Receptiva: la mejor alternativa en Ushuaia

- ¿Cuáles fueron los inicios de la empresa?

Como agencia de viajes receptiva, Seaport nació en el año 2007, siendo la única, en ese momento, dirigida por un fueguino nativo egresado en la Universidad Nacional San Juan Bosco con sede en Ushuaia. “Todos los que formamos parte de Seaport somos nacidos y criados en Ushuaia, que no es algo común de encontrar, ya que por ser del interior y bien al sur, por cierto, generalmente, al terminar los estudios, se decide migrar hacia provincias más grandes y, luego de pasar muchos años fuera de la provincia, no todos vuelven a la isla. Nosotros conocemos mejor que nadie toda Tierra del Fuego y amamos nuestro lugar como así también el trabajo que hacemos. Queremos que no quede un solo argentino sin conocer el punto más austral de nuestro país, incluyendo nuestra extensión en la Antártida. Queremos que los que visiten nuestro lugar no se lleven solo fotografías o videos capturados y dejarlos en un pendrive o en la nube, sino que queden experiencias marcadas en la memoria y que puedan revivirlas en cada relato hacia amigos y familiares. Realmente queremos ser los mejores anfitriones que se pueda tener para hacer sentir, a quienes nos visiten, como si estuviesen en casa lejos de casa”, dice el Agente Marítimo Edelmiro Centorami, propietario de la empresa junto a la Lic. en Turismo Valeria Kinz.

En un comienzo prestaba únicamente servicios receptivos de traslados y excursiones, tanto para turismo nacional como para turismo extranjero, hasta que en 2015 comienza la gestación de la idea de sumar departamentos con la intención de alojar en Ushuaia a los tripulantes de los buques que realizan cruceros a la Antartida. “Hasta ese momento solo les ofrecíamos los traslados para su embarque o desembarque. Con el pasar de los años, y debido a la demanda de ese sector, hemos ido ampliando la cantidad de unidades para dar la respuesta a esa demanda”, dice Valeria, egresada de la Universidad Nacional San Juan Bosco.

- ¿Cuáles son los servicios que hoy en día prestan?

Seaport ofrece alojamiento en unidades ubicadas en el centro de Ushuaia, como también servicios de desayuno con opciones para veganos, vegetarianos o dietarios. También tenemos servicios de lavandería, work area, traslados, tours y un menú de terapias alternativas como clases de Yoga particulares, Reiki, Reflexología y Barra de Access, entre otros.

- ¿Qué tipo de turismo reciben?

Nuestro turismo es receptivo, tanto nacional como extranjero y tenemos una fuerte presencia en el turismo antártico, entre los meses de octubre a abril y del turismo invernal, durante toda la temporada de esquí.

- ¿Cuál es la proyección para este año?

Esta temporada de verano se está desarrollando de forma normal, con una ocupación del 80% y se espera un invierno igual o superior.

Av. Maipu 257 - Piso 1 Of. A

Whatsapp: 2901 415416

Reservas departamentos: [email protected]

Reservas Traslados y Excursiones: [email protected]

www.seaportholiday.com

IG: @ushuaia_seaport_apartments

por CEDOC