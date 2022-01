La esencia de la compañía está intacta

En los últimos días, Generación Zoe fue noticia en varios medios de comunicación de la Argentina porque la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció que nos inició un sumario administrativo a la firma, a Universidad del Trading S.A. y a mi persona y fundador de estas empresas por la "posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales".

El ataque fue sistémico. Siempre hay críticas con una institución disruptiva. Nosotros nos dedicamos a la educación hace 5 años, desde enero de 2017. Primero éramos 500, luego mil estudiantes. Hoy somos 85.000 a nivel mundial. Al ser tantos, hay mucha más gente que nos conoce y entonces empezaron de manera sistémica los ataques, movidos por algunas organizaciones que curiosamente son financieras o se dedican a la compra y venta del Bitcoin.

Es pertinente aclarar que en la Argentina tenemos un fideicomiso y lo que hicimos disruptivo es que el estudiante, que en cualquier lugar donde va a formarse paga una carrera de coaching, de PNL o de inglés, en nuestro caso ve que su dinero no queda en la institución. Lo disruptivo es que nosotros lo invertimos en un fideicomiso y como fideicomiso decidimos cuánto repartir y cuánto pagarles a los fiduciantes. Ese 7.5 en dólares que pagamos mensualmente y que a todos les llama la atención, lo generamos ya desde hace mucho tiempo en el mundo del trading, pero además nos hemos dedicado a abrir empresas. Entonces cuando aparece la palabra estafa, que es no cumplir con un servicio prometido, duele. En estos cinco años no tenemos denuncias ni reclamos de ningún miembro de Generación Zoe, entonces es llamativo que nos ataquen desde afuera.

Hoy estamos en 21 países, tenemos 72 sucursales físicas, no somos esas empresas de multinivel o de redes que vienen de cualquier lado y duran seis meses y manejan todo online y no tenés a quién ir a reclamarle. Actualmente me encuentro en México, por un evento para 800 personas en el DF y otro en Cancún para 1.200 personas. Porque en Generación Zoe a la gente se la reúne, se le da de comer, se le da la estadía pagada. De eso no hablan nada, cuando hablan de estafa, es de no creer. La gente está estudiando, ganando dinero y le damos entrenamiento. Lo hacemos hace cinco años y también hacemos negocios, sí, claro. Hemos abierto NFT, Metaverso, son todos negocios que en gran escala son millonarios. Como también tenemos negocios físicos: Zoe Natural, Zoe Burguer, Pizza, agencias de autos, muchos negocios. En el mundo del fútbol, por ejemplo, este año tomamos otro club de Finlandia y somos sponsor de Chacarita. Son clubes a los que si nadie les da una mano, les cuesta estar al día, que sus jugadores vivan bien, ser competitivos. El año pasado nos hicimos cargo de Deportivo Español y lo llevamos a pelear el ascenso en la Primera C. De todo eso tampoco hablan: de jugadores a los que se les debían tres o cuatro meses y ahora están al día. Le hemos dado como premio la Zoe Cash, que es nuestra criptomoneda y subió un 400% en siete meses. Tampoco dicen nada de eso.

La gente tiene mucha frustración en el corazón, hay muchos celos, mucha envidia, mucha grieta, Y cuando aparece algo nuevo, disruptivo, chillan. Nosotros no hacemos negocios como hace todo el mundo, quizá por eso crecimos un 6.800 por ciento en un año. Somos innovadores y me pregunto si eso es un pecado. Nos atacaron muchísimo luego del comunicado de la CNV y entonces ahora compramos un ALyC, que se llama Collecting, y además calcé los dineros para las garantías. Ahora esperamos recibir la aceptación de la CNV para también operar en lo financiero y público. Me levantaron un sumario administrativo pero se debe a todas las denuncias que hicieron tuiteros y algunos medios de comunicación, a los que prefiero no nombrar, que están unidos. Oh casualidad que ellos también estaban con estas empresas que nos están denunciando. Entonces hay un poco de tufo medio oscuro. Nosotros vamos a seguir dando la cara, abriendo las puertas. Democratizando la enseñanza y la economía.

Por supuesto que todo este ataque mediático perjudica, pero no por eso la empresa va a desaparecer. Somos personas de valores, de principios, ponemos a Dios primero y no vamos a responder con la misma piedra que nos están tirando. Pero hay que poner límites y por eso hicimos varias presentaciones judiciales para que dejen de atacarnos sin argumento. Encontraron un monotributo mío viejo, es obvio que no soy monotributista. Soy responsable inscripto y tengo empresas y soy el presidente desde hace mucho tiempo. Yo me hice millonario a los 24 años, después de trabajar muy duro en España y Chile. Ahora algunos revuelven el pasado para tirar mala onda. Están continuamente agrediendo sin sustento, porque como ya dije, ninguna persona de nuestra comunidad nos ha denunciado, se trata de un ataque sistémico externo. Hay mucha ignorancia. Por eso le quiero mandar un mensaje a nuestra comunidad: lo único que hacemos es servir y trabajar. Ahora nos están haciendo burla con el tema de la iglesia. Y sí, tenemos Aviva Zoe, predicamos el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Tenemos fundaciones, ayudamos a chicos, ancianos, construimos barrios, ¿dónde está la estafa? Si está todo materializado y la gente está cobrando en tiempo y forma como se debe.

La Comisión Nacional de Valores anunció que nos está investigando, sí, pero no tiene que ver con el funcionamiento de la compañía, sino con la oferta pública por las redes. Lo que pasa es que algunos periodistas cortan la frase y ponen le dictaron el "cese de actividades". Eso es muy grave. Hubo un requerimiento y se respondió. Hubo un sumario y lo aceptamos y lo respondimos. Nosotros le tenemos prohibido a la gente de nuestra comunidad hacer oferta pública por las redes. Nosotros vendemos educación. Ahora cuando tengamos el aval de la CNV, luego de hacer el cambio de autoridades en el ALyC que adquirimos, vamos a operar como agentes bursátiles, pero no tiene nada que ver eso con el fideicomiso actual y el estudio de la gente. Nos puede dar un paraguas más grande para que no nos ataquen más, pero van a seguir hablando de lo piramidal. ¿Qué es lo piramidal? Sacamos una carrera de coaching ontológico u oratoria, al que viene a estudiar le damos un subsidio por los tres años de estudio, y ese dinero está puesto en el fideicomiso. El otro día salió un muchacho en TV diciendo cosas sin sustento, puras mentiras. Hay medios que, insólitamente, le dan prensa a cualquiera. Entre otras cosas se dijo que la Zoe Cash cuando la gente la sale a vender vale menos de lo que la compró. Mentira. Valía 0.05 y hoy cotiza a 0.21 centavos de dólar en la CoinMarketCap. Dijo que no aceptamos pesos en la Argentina y sí los aceptamos, incluso con mejor respaldo que en otros lugares. Dijo que había que entrar a estudiar con 500 dólares, como una crítica, y es el mejor precio del mundo, de hecho otras organizaciones de coaching nos atacaron por eso, ellos también empezaron con todos estos ataques. Bastante llamativo. Otra cosa es que la Zoe Cash no tiene nada que ver con el 7.5 que pagamos, es una moneda que cada vez va a tener más usabilidad. Estamos terminando las apps para que los comerciantes la puedan recibir. Es la primera moneda cripto latinoamericana, algo que debería dar orgullo. Si sube el Ethereum de 1 dólar a 4 mil no les parece exorbitante, pero que nosotros demos el 7.5 sí. Otro dato: las empresas de redes, de venta por catálogo, todas pagan el 30, 40 y 50%. ¿Cómo hacemos nosotros para dar un 7.5? Invertimos en activos digitales, eso y el trading dan mucho más que el 7.5. Yo mismo le hice el 11% de ganancia en un día a una cuenta de 265.000 dólares en trading. Parece que les da bronca que uno prospere, que gane dinero. Nosotros diversificamos la educación y la riqueza. No es que nos estamos quedando con los fondos. No nos dejan innovar porque aparecen algunas voces del mercado. Les pedimos que den al menos la posibilidad de competir sanamente. No queremos pelear con nadie, simplemente vamos a resguardar los intereses de nuestra comunidad. Llama mucho la atención el ver cómo se comporta y reacciona una parte del mercado y la cultura desleal competitiva de la Argentina.

El comunicado de la CVN, que dice que Zoe no está registrada en dicha Comisión, genera un daño porque mezclamos el agua con el aceite. Generación Zoe no está en la CNV, por eso hemos comprado la empresa Collecting, como ya conté, y estamos gestionando esa inscripción. Obvio que todo perjudica porque el estudiante o miembro de la organización va a querer tener una conversación para ver qué pasa ante tanto ataque. Porque esto es masivo. Pero como la gente está contenta, está contenida, y le cumplimos todo, no ha habido una situación grave. Pero todo esto perjudica, claro, porque empieza un periodista con algo movido por un interés de fondo y se hace una bola de nieve. Cuánto va a durar este ataque no lo sabemos, pero estamos preparados y dispuestos a seguir trabajando. Por ejemplo fui a Uruguay a hacerme un tratamiento médico y alguno por ahí publicó que a lo mejor no volvía a la Argentina, que me escapaba con la plata. Volví el mismo fin de semana. Es una vergüenza.

Generación Zoe está en 21 países, tenemos un banco digital, tenemos brokers, hemos hecho muchas cosas. Vamos a abrir en Suecia. Por eso cuando atacan y dicen que uno es un personaje, yo les digo que somos una comunidad de aprendizaje que genera recursos en el ámbito financiero, nos venimos entrenando y tenemos muy buenos traiders. Hay personas muy importantes que contratamos, no son chicos de 22 años que están haciendo los primeros pasos. Tenemos cuatro sucursales en España, estoy ahora en México para abrir en el DF. Estamos en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Brasil. Yo viví en 11 países. Por eso da risa esta gente que sale a hablar pavadas y dice que yo me hice millonario en los últimos meses. Yo compré un edificio entero frente a la cancha de Platense cuando tenía veintipico de años. Y hablan de estafa piramidal... No saben los perjuicios que generan incluso en la familia. Pero no les importa nada. Les sale la versión más berreta. Si hay algo que juzgar que lo haga la Justicia, no un periodista o un tuitero.

Por lo ante expuesto Generación Zoe ya inició las acciones penales correspondientes contra todos los que nos atacaron. Está todo presentado contra los tuiteros, youtubers y los que publican en Instagram. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Tengo que defender a la comunidad, a las personas que confiaron en nosotros.

Y les digo a todos los miembros de Generación Zoe que la comunidad va a seguir del mismo modo porque más allá de que algunas personas pueden correrse por el miedo que genera el ataque masivo, nosotros vamos a seguir haciendo trading, inversiones, con los brokers abiertos, vamos por el millón de líderes. Ahora viene toda la línea de los bancos, el Metaverso, el Zoe Paradise (club de campo), los lotes virtuales. Vamos hacia un mundo donde el dinero físico va a ir desapareciendo. No podemos quedarnos con los ojos y la boca cerrados. Tenemos una comunidad muy grande, muy fuerte, siempre alguno se puede resbalar ante una falsa noticia, pero la esencia de la compañía está impecable, intacta. Mientras algunos nos atacaban, yo estaba con 150 líderes entrenando, en Lobos, estábamos planificando. Diseñando escenarios. Trabajamos las 24 horas. Todos venden, nosotros también vendemos. Ahora crecimos mucho y nos tienen miedo. No sé qué temen perder.

*Solicitada: Leonardo Cositorto, CEO del Generación ZOE.