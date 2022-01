Jazmín Miranda Hair Cosmetic

¿Cómo surgió el proyecto? JM Hair Cosmetic se inició durante la pandemia. Había que reinventarse, ahí surgió la idea en base a la necesidad de mis clientas. No me imaginé que iba a crecer tanto, comencé con muy poco y en la actualidad es una empresa que abastece la mayoría de peluquerías del país. ¿Desde cuándo se dedican a esto? Hace 14 años estoy en el rubro. Comencé como ayudante a los 12 años en una peluquería. En mi familia somos todos peluqueros, sería la tercera generación que se dedica a este ámbito. En 2019 abrí mi primera peluquería, a principios 2020 me mudé a Ramos y por pandemia tuve que cerrar, quedando en quiebra. A mediados de 2020 comencé con la venta de productos capilares con muy poco presupuesto. Actualmente somos una empresa familiar y llegamos a todas las provincias del país. ¿Qué productos y servicios brindan al público? Peluquería integral y venta de productos capilares profesionales apto peluquerías y espacios cerrados. Nos especializamos en que cada emprendedor cree su propia marca, brindándole todas las herramientas necesarias. Además, ofrecemos asesoramiento gratuito las 24 horas y cursos online de tratamientos capilares. ¿Qué desafíos tiene JM Hair Cosmetic de cara a los años venideros? Nuestro objetivo es que cada mujer u hombre se independice haciendo lo que le gusta. Apoyar y asesorar para que prosperen, ya sea trabajando con nuestros productos en su peluquería o revendiéndolos. ¡Diciéndoles que si se puede! Trabajando en equipo con cada cliente. Alentándolos, diciéndoles que con poco presupuesto también pueden crear su propia marca. Tenemos como prioridad llegar a cada pelu de cada pueblito, provincia y también a otros países. Datos de contacto Celular; 11 6352 4675 Instagram: estilista.JazmínMiranda Gmail: [email protected]