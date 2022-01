¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

Desde que era una joven estudiante de la Carrera de Medicina, empezó mi inquietud por el área de la Medicina Estética. En medio del auge de las cirugías plásticas, sabía que quería aprender y ofrecer alternativas menos invasivas, procedimientos menos cruentos, con la posibilidad de producir cambios excelentes, sin ingresar a un quirófano.

Fue así, que decidí estudiar Medicina Estética, mi primera especialidad.

Hace 20 años que me dedico a una profesión que amo; que me permite ayudar a todos mis pacientes a amigarse aún más con su apariencia y mejorar o recuperar esos detalles estéticos, con los que no se sienten del todo cómodos, sin cambiar radicalmente sus rasgos.

¿Qué servicios brindas al público?

En general todos los procedimientos médico-estéticos para rostro y cuerpo, incluyendo cuero cabelludo y área genital:

- Plasma Rico en Plaquetas

- Fillers (Rellenos con Ácido Hialurónico)

- Toxina Botulínica (Bótox)

- Hilos Tensores reabsorbibles

- Sculptra

- Profhilo

- Sunekos

- Peeling Médico

- Dermapen

Los tratamientos que en la actualidad indico con mayor frecuencia, son Aplicación de Toxina Botulínica, tanto para tratamiento de arrugas como para elevación de la punta nasal y bruxismo.

Aplicación de Ácido Hialurónico Reticulado (rellenos) en Labios, Surcos Nasogenianos, Surco Lagrimal/Ojeras, en el Midface y Rinomodelación.

Así mismo, voy incorporando los nuevos tratamientos y equipos que surgen a diario, a nivel mundial en esta área; la cual ha crecido y evolucionado de forma exponencial en los últimos años.

Los más solicitados actualmente son HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound), Sculptra y Profhilo. Tratamientos que directamente el paciente viene a realizarse por recomendación y sugerencia de otros pacientes.

Datos de contacto:

Celular: +54 9 11 66059178

Instagram: dra.sandra.daza

Web: www.dradaza.com.ar

por CEDOC