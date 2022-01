Fernanda, La Jardinera

¿Qué te apasiona de este rubro?

En la jardinera, estudio y combino distintas ramas de conocimiento, desde las terapias tradicionales y holísticas, el mundo vegetal, y todo su potencial, hasta el ayurveda, que me tiene enamorada.

Creo que definitivamente me impulsa el bienestar integral, y las formas para acercarnos a él, en conjunto con el amor por la naturaleza y el respeto por el medio ambiente como gesto de gratitud. Actualmente me sostiene el compromiso y coherencia por una vida más amorosa con todos los seres, humanos, animales, vegetales, etc.

¿Qué proyectos estás desarrollando en la actualidad y qué características tienen?

Actualmente, reparto mi tiempo entre mi consulta online con personas de Chile, Francia, México, y Argentina, sumado a mi proyecto de cosmética y medicina natural, y la creación de huertos urbanos, un gusto que me doy una vez por semana, donde atiendo jardines diseñados exclusivamente para cada cliente.

En términos prácticos, ideo todas las recetas, compro personalmente a granel los ingredientes para luego elaborar productos de autocuidado. En la actualidad, tengo a la venta elementos de higiene y cuidado personal además de elaboraciones más sutiles y complementarias como brumas áuricas, aromaterapia y tónicos medicinales.

Una de las características especiales de este proyecto, es que todos los productos están envasados en vidrio, con descuentos para quienes reutilizan. Además de contar con un packaging totalmente biodegradable, desde las etiquetas hasta las bolsitas de tela. Mi misión es acercar a la comunidad un estilo de vida de basura cero.

¿Cómo está integrado tu equipo de trabajo?

Pasé cuatro años autogestionando mi proyecto, actualmente me acompaña un equipo técnico integrado por los encargados de la página web y la diseñadora gráfica. Gracias a ellos puedo compartir mi mensaje.

¿Realizas talleres y encuentros?

Opté por hacer asesorías personalizadas, que a mi criterio es la forma más respetuosa y segura de compartir conocimientos. De esta forma, trabajo de manera exclusiva y particular según la necesidad de cada consultante. Aunque no descarto compartir encuentros en torno al autocuidado y el medio ambiente, me lo piden mucho hace tiempo.

