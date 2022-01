Reinventarse como mujer en la era digital

¿Cómo fueron tus comienzos en el rubro?

Durante 20 años trabajé desarrollando talentos para un Banco de renombre internacional desde el área de RRHH, gracias a todo el conocimiento y experiencia que adquirí trabajando con grandes coaches, y coordinando escuelas de liderazgo, me di cuenta que ésta era mi verdadera vocación: crear líderes y ayudar a las personas a encontrar y vivir de su propósito. En este momento tomé la decisión de salir de mi zona de confort y emprender. Fue entonces cuando creé un curso para líderes de la Era Digital, con el fin de implementarlo en grandes corporaciones, pero fue el camino el que me enseñó que quiénes realmente necesitaban y elegían mis servicios, eran las mujeres emprendedoras. Recuerdo que una amiga que tenía una inmobiliaria me dijo “quiero llevar a otro nivel mi negocio y creo que tus herramientas y conocimiento me pueden servir”, decidí ayudarla, y comenzamos a trabajar. Fijamos metas, le enseñé herramientas de organización y productividad, y cómo crear hábitos saludables para tener equilibrio entre la vida laboral y familiar. Lo mismo que se enseña a los futuros líderes en las grandes empresas, pero ahora a las emprendedoras. ¡Los resultados fueron increíbles!

La mujer líder y emprendedora en la era digital:

En estos tiempos la vida de las mujeres emprendedoras es muy solitaria, sobre todo en las primeras etapas. Son muchas las mujeres que dejan en el camino el emprendimiento, porque sienten que no pueden con todo, viven corriendo apagando incendios, sin tiempo para nada; trabajan hasta tarde, están continuamente atrapadas por el móvil con miles de mensajes y reuniones poco efectivas. Si sumamos a eso la casa, los deberes, los hijos, la cena, entre otras cosas, sin contar con que poseen escasos o pocos conocimientos para establecer prioridades y metas, lo probable es que se sientan cansadas, frustradas y sin tiempo para ellas mismas.

Detecté que las mujeres que buscan ser independientes se enfrentan a creencias que las limitan, como el miedo al fracaso, la falta de confianza en sí mismas, la culpa de no poder con todo, tiene pocas o nulas herramientas de organización, priorización y productividad; pocas habilidades de liderazgo, que sirven tanto para coordinar equipos como para tomar decisiones en la vida y en el emprendimiento. ​​

La mujer puede descubrir su poder interior:

Como parte de mi propósito de ayudar a las mujeres a convertirse en las líderes de sus vidas, creé un plan de mentorías con tres objetivos:

Encontrar tu propósito, Aprender a organizar tu tiempo. Aprender a coordinar equipos y proyectos.

Les enseño el paso a paso, para que puedan ganar confiar en sí mismas, derribando los miedos y las creencias que les impiden avanzar; les brindó herramientas para organizarse y aprender a delegar para liberar su tiempo, ¡chicas, no podemos hacer todo solas!

A través de este proceso las mujeres comienzan a sentirse más seguras, relajadas y confían en lo que están haciendo. Aprenden a disfrutar de su vida laboral y profesional.

¿Quieres convertirte en la líder de tu vida?



Datos de contacto:

Web: WWW.INUFERREIRA.COM

Instagram: @INUFERREIRAOK

Whatsapp: +54 113188252

Video: https://rudo.video/vod/bNfngo