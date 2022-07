Viajar con Locas por la Aventura es viajar distinto

Kara, pese a la actualidad e incertidumbre que se vive en Argentina, ¿Qué te impulsa a no bajar los brazos y a seguir siendo una referente en el rubro turístico?

Si trazáramos una línea entre la última dictadura cívico-militar, la irrupción del corralito en el 2001 y la crisis económica, tras el resultado de décadas de malas políticas estatales y de la pandemia, podríamos encontrar el origen de las dos operaciones que me llevaron cerca de la muerte. Aun así, sigo apostando. En el 2015 me fui a Puerto Rico buscando un amor, me encontré con el abandono, un jeep sin frenos, unas playas increíbles y en el 2016 volví con 56 mujeres y una empresa creada a raíz de esa experiencia. Locas por la Aventura es fruto de mi constancia o, mejor dicho, de mi terquedad.

¿De qué manera te sobrepones al momento económico que atraviesa el país?

No conozco otro modo que no sea el de insistir y persistir, más allá de que el dólar no tenga techo y nos pongan impuesto hasta para respirar.

La inestabilidad a las que nos llevan los gobiernos, no me divierte. Anhelo la seguridad de sentirme respaldada por un Estado que valore el aporte económico y cultural que hacemos como empresa turística. Si bien ello no ocurre, todos los días nos levantamos para crear ideas que nos ayuden a mostrar lo que somos: Una familia que deja todo para brindarles a las mujeres no solo un viaje, sino una experiencia. Buscamos dar el lugar a conectarse con los destinos, desde el conocimiento profundo de cada zona, para apreciar sabores, costumbres, olores y paisajes. La felicidad es compartida y eso queremos regalar.

Ya son, aproximadamente, seis mil mujeres las que nos acompañaron en todos estos años. Y son muchas las primeras que dicen “¡Presente!”, cuando lanzamos un nuevo destino.

Jamás creí que iba a estar hablando de un dólar a 272, pero ahora que lo pienso, esa incertidumbre frente al futuro es la que me hace perderle el miedo a lo que pueda llegar a pasar. Es la que me permite viajar y compartir con toda persona que se anime a lo que ofrecemos. Supongo que, en parte, a eso se refería Cerati cuando dijo: “Siempre es hoy”.

Datos de contacto:

Talajer Travel

Legajo turístico 17972

Oficina: Fitz Roy 1545

Teléfono: +54 9 1170809713

Instagram: @locasporlaaventura

Facebook: “Locas por la Aventura “

Web: www.locasporlaaventura.com.ar

por CEDOC