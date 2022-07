Marina, ¿Cómo fue el inicio de tu emprendimiento?

Luz Decoración surgió en mayo del 2019 desde el quincho de mi casa, en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

En principio no tenía definido un rubro y comenzó lo más parecido a un bazar. En nuestra apertura tuvimos muy buena recepción por parte del público, tres meses más tarde, dado el crecimiento del proyecto nos mudamos al centro de la ciudad, donde estuvimos un año en un local pequeño ya definiendo aún más mis gustos y sabiendo hacia donde quería proyectar mi emprendimiento. Sabía que lo que me apasionaba era la decoración, me encantaba ver como Luz iba despegando, con los objetos que cuidadosamente elegíamos y seguimos eligiendo. Nuestro estilo se hizo notar en nuestra ciudad y nos tuvimos que mudar al poco tiempo a un lugar más grande, en el cual incorporamos muebles y sumamos servicios como Luz a la Obra, que cuentan con un éxito inminente.

¿Qué brindan a sus clientes?

Nuestro objetivo es que las personas puedan tener en su hogar objetos de diseño, elegantes, y duraderos, asegurándoles que se llevan un producto óptimo e idóneo para ese espacio.

Al momento de elegir los muebles/decoración que traemos al local somos muy cuidadosos con la curaduría, pensamos en lo funcional, y siempre en lo estético. Queremos que lo que elegimos sea del agrado de nuestros clientes. A su vez, siempre traemos pocas unidades para el hogar – a no ser que sean únicas – así cada persona cuenta con exclusividad a la hora de equiparlo.

¿Qué tipo de público tiene acceso a sus productos?

Crecimos exponencialmente a lo largo de estos tres años. Hemos trabajado con hogares y grandes empresas de nuestra zona, realizando proyectos de decoración y obras desde el inicio, eligiendo todo el mobiliario y distribución del espacio, paletas de colores, y siempre brindando un servicio integral, entre las cuales destacan, centros estéticos y sanatorios.

Estos últimos dos años también hemos llegado a la farándula, con figuras importantes, los cuales están encantados con nuestro asesoramiento y objetos.

Nuestra misión es que cada cliente pueda encontrar productos exclusivos, de vanguardia y diseño, para que vista su hogar como se debe.

¡Te invitamos a que puedas #CrearHogar junto a nosotros!

Datos de contacto:

Web: www.luzdecoracion.com.ar

Instagram: @luzdecoracion.cr / @runin_marina

Facebook: LUZ Decoración

WhatsApp: 2975378605

Dirección: Almirante Brown 452 – Comodoro Rivadavia – Chubut.

por CEDOC