5 claves para no perder plata al cobrar en dólares o criptomonedas

Cobrar en dólares o criptomonedas dejó de ser algo excepcional. Hoy es parte del día a día de miles de argentinos que trabajan para el mundo: programadores, diseñadores, marketers, creadores de contenido. Según datos de la plataforma de gestión de cobros de honorarios en criptomonedas, Bitwage, más del 40% de sus usuarios son argentinos, con una facturación mensual promedio superior a los USD 1.640, lo que refleja el crecimiento sostenido de profesionales y empresas argentinas que prestan servicios al exterior.

En ese contexto, fintechs, billeteras cripto y plataformas especializadas en cobros internacionales vienen ganando protagonismo al ofrecer alternativas más flexibles para recibir ingresos del exterior.

1. El “fee bajo” no siempre significa pagar menos. Uno de los errores más comunes es mirar solo la comisión. Muchas plataformas promocionan “0% fee” o costos bajos, pero el impacto real puede estar en otros factores menos visibles. “El usuario suele mirar la comisión, pero no el tipo de cambio al que recibe el dinero ni las condiciones de salida para retirar los fondos. Ahí es donde aparecen costos invisibles”, explica Fabiano Dias, international business developer de la plataforma de cobros en criptomonedas, Bitwage. “Un punto clave —y poco evidente— es que el saldo que ve el usuario no siempre es el dinero que finalmente puede usar”, agrega. En muchos casos, una persona puede ver acreditados USD 1.000 en su cuenta o billetera, incluso bajo la promesa de “0% de comisión” al recibir el dinero. Sin embargo, ese número es solo una referencia inicial.

Al momento de utilizar esos fondos —ya sea retirarlos, convertirlos o enviarlos— empiezan a aparecer costos que no siempre están explicitados en una única instancia. En un escenario desfavorable, pueden superar el 6% del total, lo que implica que de USD 1.000 iniciales el usuario termine recibiendo cerca de USD 935 netos. “Por eso, el costo real de una operación no se ve en el ingreso, sino en el momento en que el usuario decide usar el dinero”, resume Dias.

2. Elegir mal la red puede salir caro. No todas las criptomonedas funcionan igual, incluso cuando se trata de la misma stablecoin. No es un dato menor: a nivel global, el 45% de los usuarios de Bitwage elige cobrar en stablecoins (criptomonedas estables como USDT o USDC), mientras que en Argentina ese porcentaje asciende al 75%, lo que evidencia una adopción significativamente mayor de estos activos atados al dólar. USDT, por ejemplo, puede operar en distintas redes (Ethereum, Tron, Polygon), y cada una tiene costos completamente diferentes.

3. El horario en el que se opera también influye. Aunque el mercado cripto opera las 24 horas, no todos los momentos ofrecen las mismas condiciones. “La liquidez cambia a lo largo del día. Cuando hay mayor volumen —por ejemplo, en horarios donde coinciden los mercados de Europa y Estados Unidos— las condiciones de ejecución suelen ser más eficientes”, explica Dias. Operar en horarios de baja actividad —como la noche o fines de semana— puede implicar costos más altos sin que el usuario lo perciba.

4. Dónde cobrar también importa (y cada vez más). Además de los costos operativos, otra variable empezó a ga. ar relevancia: dónde se recibe el dinero. En Argentina, las plataformas locales o registración formal en el país tienen obligaciones de información ante organismos fiscales como ARCA. Esto implica que ciertos movimientos pueden quedar reportados y requerir su correspondiente facturación e impacto impositivo. Distinto es el caso de plataformas internacionales sin estructura local o billeteras descentralizadas, donde no necesariamente existen los mismos mecanismos de reporte automático. Aunque los contribuyentes siguen estando obligados a declarar esos ingresos conforme a la normativa vigente. “Es importante que el usuario entienda con qué tipo de plataforma opera. Una cosa es una billetera virtual local y otra una plataforma internacional de pagos. En nuestro caso, somos una compañía registrada en Estados Unidos, que opera bajo ese marco regulatorio y no como una entidad financiera argentina, por lo que no está alcanzada por los mismos regímenes informativos automáticos que aplican a proveedores locales”, explican desde Bitwage. Esto no implica que los fondos queden fuera del marco legal: la obligación fiscal depende de la residencia del contribuyente y del origen de los ingresos, coinciden especialistas del sector.

5. No existe una opción “más barata”: depende de cómo se use el dinero. Otro error frecuente es buscar una única plataforma que resuelva todo. En la práctica, el costo final depende del uso. “Muchos usuarios pierden eficiencia por no entender que cada decisión impacta en el resultado final. No existe una única solución más conveniente, sino una combinación de decisiones informadas. Incluso mantener fondos inmovilizados implica un costo de oportunidad: hoy existen alternativas dentro del ecosistema cripto, como herramientas de rendimiento —staking o provisión de liquidez— que permiten optimizar esos fondos según el perfil de cada usuario”, señala María Fernanda Juppet, CEO de la exchange Notbank by CryptoMarket.

por M.A.