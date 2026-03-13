El costo del ahorro

En Argentina, tanto casas de familia como pequeños y medianos comercios enfrentan un escenario donde los riesgos no solo implican pérdidas materiales, sino también consecuencias emocionales y económicas que se extienden en el tiempo. Un robo en una vivienda no solo significa la pérdida de objetos de valor; implica sensación de vulnerabilidad, gastos imprevistos en reparaciones, reposición de bienes y, en muchos casos, cambios en la rutina familiar. En el caso de un comercio, el impacto puede ser aún mayor, mercadería sustraída, daños en accesos, días sin operar y pérdida de confianza de clientes.

Frente a esta realidad, la instalación de un sistema de alarma se convierte en una herramienta de protección concreta. Pero dentro de esa decisión surge una segunda pregunta: ¿conviene una alarma monitoreada o una autogestionada? Alarma monitoreada: respaldo profesional permanente. En el sistema monitoreado, los eventos generados por la alarma se envían a una central que opera las 24 horas. Ante una intrusión o una situación de emergencia, un operador recibe la señal y activa un protocolo previamente definido. En una vivienda, eso puede significar aviso inmediato al propietario y contacto con fuerzas de seguridad. En un comercio, puede implicar una reacción coordinada que reduzca el tiempo de exposición y, por lo tanto, el daño.

La principal ventaja es que la gestión no depende exclusivamente de que el usuario vea o atienda una notificación. Incluso si el propietario está de viaje, durmiendo o sin señal, la alerta es atendida por un tercero especializado. Esto reduce significativamente el margen de error humano.

El punto a considerar es el costo mensual del servicio. Sin embargo, cuando se lo compara con el valor de los bienes protegidos o con el impacto de un solo evento delictivo, suele representar una inversión proporcionalmente baja.

Alarma autogestionada. Las alarmas autogestionadas, cada vez más presentes en hogares y pequeños comercios, envían notificaciones directamente al celular del propietario a través de una aplicación. Son una alternativa más económica desde el punto de vista mensual y ofrecen control total al usuario. En una casa de familia, puede ser suficiente si el titular está habitualmente disponible para reaccionar ante una alerta. En un comercio pequeño, también puede funcionar cuando el dueño vive cerca o puede actuar rápidamente. Sin embargo, este modelo implica una mayor responsabilidad. Si el usuario no ve la notificación, no atiende el llamado o no puede responder en ese momento, la señal puede quedar sin gestión inmediata. La efectividad depende directamente de la disponibilidad y capacidad de reacción del propietario.

Más allá de lo material. En viviendas, el costo de no tener seguridad no se mide solo en dinero, sino también en tranquilidad. La sensación de invasión tras un robo puede alterar hábitos y generar estrés prolongado en la familia. En comercios, el impacto es más directo en la rentabilidad. Un solo episodio puede significar pérdida de stock, rotura de instalaciones, interrupción de la actividad y gastos adicionales en reposición y logística. A eso se suma el posible aumento en primas de seguros o la dificultad para asegurar ciertos bienes sin sistemas de protección adecuados. La decisión entre monitoreo profesional o autogestión dependerá del nivel de riesgo, el valor de los activos y el perfil de cada usuario. Lo que resulta evidente es que no contar con ningún sistema deja expuesto un patrimonio que, en muchos casos, representa años de trabajo.

La seguridad, tanto en el hogar como en el comercio, no debería analizarse únicamente como un gasto mensual, sino como una herramienta de prevención que protege ingresos, estabilidad y tranquilidad. Porque cuando ocurre un incidente, la pregunta ya no es cuánto cuesta la alarma, sino cuánto costó no haberla tenido.

por Diego Madeo