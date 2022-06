Marketing y crecimiento del mercado de perros y gatos

La reacción fue inmediata. Los pedidos aumentaron de manera abrupta, la facturación comenzó a crecer y el número de envíos obligó a duplicar los turnos del área logística. La empresa fue una de las ganadoras de la pandemia: el negocio se multiplicó por tres, comparado con la previa a la cuarentena. El rubro “mascotas”, de él se trata, disfrutó de un boom de ventas, en especial de productos de primera necesidad. paños sanitarios (ya que la gente no podía salir o adoptó mascotas), piedras sanitarias (para gatos) y bolsas para recolección (con la excusa de salir a pasear al perro). Además, la PyME de origen nacional, ante la evidencia de las fronteras cerradas, inició el proceso de producción propia, iniciativa que no figuraba en sus planes. “Ahora, nos abastecemos con el 40% de lo que comercializamos”, explica el empresario.

Un informe de la agencia GFK sobre animales domésticos asegura que más del 56% de la población mundial tiene por lo menos una mascota en su casa. Los perros son los más populares en Latinoamérica, mientras que en Francia y Rusia prefieren los gatos. Argentina no queda fuera de este fenómeno, dado que, un relevamiento de CLAVES Información Competitiva indica que habría unos 15 millones de perros y 6 millones de gatos en un contexto de constante crecimiento. Además, América latina es la región con mayor cantidad de dueños de animales domésticos; un 80% de la población posee uno a su cargo, según Focus Market. En 2017, había 670 millones de mascotas en el mundo, mientras que para este 2022 se estima que la cifra ascenderá a 730 millones. A su vez, se estima que, de 2020 a 2025, la industria de Alimentos para Mascotas crecerá́ anualmente un 4.5%. “Durante la pandemia aumentaron exponencialmente las adopciones de perros y gatos, y junto con ello la concientización de cada familia sobre su cuidado. Hubo un incremento en el consumo de alimentos balanceados para animales de compañía”, confirma Juan Poitevin Lynch, jefe de Marketing Institucional de Vitalcan.

En alza. En la Argentina, de acuerdo con el estudio de la consultora CLAVES., el sector mantuvo el ritmo de crecimiento que ya tenía desde 2018, favorecido por las restricciones de la pandemia “cuando muchas personas adoptaron nuevas mascotas y se ocuparon mucho de las que tenían. Asimismo, la producción primaria viene aumentando en volumen y se estima que se incrementará en un 15%”, destalla. La perspectiva para los próximos años es que siga subiendo a un ritmo no menor del 2% interanual.

“El encierro de tantos meses hizo que muchas personas adoptaran nuevas mascotas y entablaran relaciones más permanentes con las que tenían. Los modos de compra presenciales fueron reemplazados por el comercio electrónico y las ventas en plataformas, que venía aumentando a dos dígitos, se incrementó del 100% al 300% según la cadena de que se trate”, destaca Nelson Pérez Alonso, de CLAVES. “En el mercado argentino, durante los últimos años se dio un crecimiento sostenido en todos los tipos de alimentos”, confirma Positiven Lynch. Según un informe de Euromonitor Argentina, durante 2021 el mercado local alcanzó las 656 mil toneladas de alimentos, superando las 642 mil toneladas registradas en 2020.

La industria no solo abastece al mercado local, sino que también produce para otros países. “Se estima que, en 2022, se llegue a un récord de exportaciones superando 2021 ampliamente”, asegura el informe de CLAVES. Algunas cuestiones asoman como un obstáculo, como las dificultades para importar insumos y las retenciones (en el 4,5%), que le resta competitividad frente a Brasil, el principal productor de la región. Al mismo tiempo, Pérez Alonso indica que “el clima es óptimo y muchas empresas avanzan en inversiones en infraestructura y tecnología. Para 2022 y los años siguientes las probabilidades de crecer son altas y el mercado no tiene un techo visible. Seguirá́ creciendo el comercio on line, aunque a un ritmo menor que los dos años anteriores, lo que permitirá́ mejorar la logística que este sistema requiere”.

Radiografía. A la hora de describir al consumidor, el perfil es variado. Para Lynch, “va de los 20 años en adelante, y con un nivel socioeconómico diverso, pero que en la mayoría de los casos busca alimentar a sus perros o gatos, con productos de buena calidad, que le garanticen una vida en plenitud”. Esto genera que el mercado no tenga techo, dado que la demanda proviene de todos los sectores sociales.

Por otra parte, si se habla de presupuestos, el costo de mantener una mascota en la Argentina (comida, atención veterinaria, limpieza, belleza, y accesorios) con solo los productos y servicios esenciales para el cuidado básico, oscila entre $ 49.000 por año para las razas más pequeñas de perros y de $120.000 para las más grandes. “Este valor sería el básico, sin los agregados como paseos, cuidadores, guarderías y seguros médicos. En el caso de los gatos, el costo anual es menor. Hay que calcular entre $ 35.000 y $ 70.500. Si se incorporan otros ítems, el gasto asciende”, agrega el relevamiento de Claves. Lynch sostiene que el “número” es variable en función de la especie. “En el caso de los perros, si se tratara de un animal mediano que goza de los servicios básicos al menos una vez al mes, el presupuesto promedio es de unos $ 10.638. En lo referido a los gatos, asciende a $5.000 por mes, lo que incluye: alimento balanceado premium (2 kilos), antipulgas, veterinario, piedritas sanitarias (4 kilos)”, explica. Números fríos de una industria con mucho sentimiento. Al fin y al cabo, las cosas de perros y gatos le dan vida a un negocio que no para de crecer.

por Marcelo Alfano