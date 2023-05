Marketing y tecnología: entrada al mundo de la innovación

Soluciones innovadoras para problemas comunes. La tecnología incide, cada vez con mayor protagonismo, en el mercado en general y en el mundo de los negocios en particular. Es por eso por lo que la irrupción de NFT (Non Fungible Tokens) no pasa inadvertido en el ámbito local. Es que esta nueva aplicación no solo facilita el acceso a eventos y fideliza clientes, sino que va mucho más allá del mundo del arte y permite a empresas y personas experimentar la web 3.0 en la vida cotidiana.

Aunque hasta ahora estaba más utilizado en el mundo del arte, los NFTs también posibilitan que los organizadores obtengan ingresos “perpetuos”, gracias a reglas programables que establecen porcentajes de ganancias en reventas futuras como coleccionables y contenidos creativos en mercados secundarios. “Les da la posibilidad a las compañías para reducir costos y agilizar el proceso de producción. Este enfoque digital es más rápido y eficiente que los métodos tradicionales”, indica Rodolfo Vigliano, cofundador y CEO de PALA Blockchain. Rodolfo Vigliano, cofundador y CEO de PALA Blockchain. Y redondea: “así, el blockchain revoluciona el mundo de las entradas, brindando beneficios a todas las partes involucradas”.

Las entradas basadas en NFT abren un abanico de oportunidades para generar ingresos adicionales. Por ejemplo, la reventa de tickets NFT como ofertas en alimentos y bebidas vinculadas a dichas entradas, y recompensas para aficionados que acumulan entradas de diversos eventos. Esta innovación brinda un enorme potencial en el ámbito de las entradas y promociones.

Lo nuevo. El mundo parece haber tomado nota de los beneficios de esta tecnología. "NFT ACCESS incorpora innovación tecnológica en la Growth Conference LATAM, transformará la experiencia de los asistentes con autenticidad y exclusividad, y reforzando nuestra conexión con la audiencia en un entorno digital vanguardista”, sostiene Matías Tomati, CEO Growth Conference LATAM. Cabe destacar que la Growth Conference es la conferencia de negocios con profesionales de ventas, pensadores progresistas, emprendedores, propietarios de negocios e inversores, es el evento de networking más grande del mundo. "Implementar NFT ACCESS en la Growth Conference LATAM mejorará la participación y fidelización, posicionándonos como líderes en marketing innovador", agrega José Dalingher, CEO de Algoritmo Digital, agencia regional de Marketing Digital en Argentina, Google Partners Premier. Desarrollamos estrategias integrales de publicidad online.

En sus inicios, la venta de entradas NFT comenzó con empresas en su fase de “startup”. Hasta 2020 los NFT aún no habían alcanzado la popularidad que se ganaron en el mercado apenas un año más tarde. Sin embargo, los desarrolladores ya estaban explorando posibles casos de uso en la industria de la música para esta novedosa tecnología.

En los Países Bajos, por ejemplo, se llevan vendidas más de 600.000 entradas NFT. Los especialistas atribuyen el éxito al creciente interés y la adopción de soluciones basadas en blockchain en la industria de eventos. Por su parte, en los Estados Unidos, Mark Cuban (Shark Tank) incluso está trabajando en llevar las entradas NFT a la NBA, al tiempo que se proyecta que la industria de las entradas NFT revolucione el sector de venta de entradas en línea, el cual se estima alcanzará los US$60.000 millones para 2026.

Uno de los mayores impactos de la venta NFT es evitar el famoso mercado secundario de entradas es un caos. “Los revendedores inflan precios y los especuladores compran hasta el 40% de las entradas en línea para revenderlas”, señala Vigliano. De esta manera, las entradas NFT permiten limitar el valor de reventa, así como las tarifas y tener un mayor control sobre las ventas secundarias, abriendo un mercado adicional de US$15.000 millones. Asimismo, permiten rastrear todas las transacciones en la tecnología blockchain, facilitando la identificación de tickets y compradores.

Fraude. Hay un dato que no pasa inadvertido para esta industria: en lo relacionado con el fraude en entradas, los clientes desconfían de la industria de venta de entradas. Aproximadamente el 12% de las ventas son fraudulentas. “Las entradas NFT resuelven este problema al registrar todas las transacciones en la cadena de bloques, imposibilitando la venta de entradas falsas”, explica Vigliano.

Los tickets físicos y digitales requieren producción y creación digital, lo que suele ser un desafío tecnológico. La venta de entradas NFT es más rápida y eficiente que las soluciones tradicionales o digitales.

"Estamos entusiasmados de comenzar a implementar entradas NFT en nuestros eventos en One + One TV, mediante la solución de Pala Blockchain NFT ACCESS. Creemos que esta innovación transformará la experiencia de los asistentes y marcará un nuevo hito en la industria de eventos en Miami”, destaca Federico Díaz, CEO de One+One TV, de Miami (compañía de medios, celebridades, marcas de lujo y creadores de exclusivos eventos como: FASHION & ART).

Facundo Palacios, socio gerente de Railcom (líder en el ámbito del outsourcing bancario, financiero y de soluciones para medios de pago.), va en la misma dirección: "En nuestra empresa, estamos comprometidos con la fidelización y la transparencia en la gestión, mediante la implementación de soluciones innovadoras y de vanguardia. Con NFT ACCESS, podemos gestionar invitaciones y accesos de manera fácil y económica en nuestros eventos corporativos, mientras fortalecemos nuestras estrategias de seguimiento comercial y así destacarnos en nuestra industria".

“Nosotros ofrecemos soluciones blockchain de vanguardia a nuestros clientes. La implementación de NFT ACCESS ha demostrado ser un gran acierto, ya que brinda una experiencia de usuario excepcional y fortalece la fidelización”, concluye Facundo Alberetti, CEO & Co-founder de Satélite Blockchain. Otro los que se suben a la movida de esta aplicación que moviliza al mundo del marketing.

por Marcelo Alfano