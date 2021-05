Hot Sale: el ticket promedio fue de $6.000

Las jornadas de promoción de ventas organizadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) vio mejorías con respecto al año anterior, castigado más todavía por la pandemia y con rubros, como el turismo o la gastronomía, que estaban cerrados en su mayoría. En total hubo 3 millones de usuarios de todo el país que navegaron por el sitio web oficial con un ticket promedio de $6.000. Desde la CACE se observó una nueva tendencia marcada por la pandemia y fortalecida en esta época del año en la que se aproxima la temporada de invierno: un comprador más habituado a la transacción digital. Para este usuario el Hot Sale le representa una oportunidad para conseguir lo que ya se venía comprando periódicamente de una forma más económica, con descuentos o con mejor financiación. Se trata de un comprador menos impulsivo, más racional y maduro que compara opciones y precios.

La compra online se convirtió en un hábito, dejó de ser un comportamiento excepcional y pasó a ser una solución para las necesidades diarias. Gustavo Sambucetti, Director Institucional de la CACE, subrayó que los nuevos comportamientos de los usuarios y las tendencias que se generaron durante la pandemia “nos permiten comprender la importancia de la transformación digital en los negocios de la mano del ecommerce”.

Al igual que en ediciones anteriores, los visitantes se concentraron el primer día, sin embargo, la participación del segundo día creció en relación al año pasado. Los picos de usuarios simultáneos se concentraron en las “horas sorpresa” y los “MegaOferta bomba”. Los internautas marcaron preferencia por las horas sorpresa en los rubros Electro, Emprendedores y Viajes.

En el caso de la firma Avantrip, el ticket promedio de la venta durante los tres días del “Hot Sale” fue de US$ 836 por persona, US$ 460 más que en el año anterior, aunque advierten de una caída del 20% en las transacciones que les dificulta reflejar una recuperación total del negocio. La cifra supera en un 27% la expectativa que la empresa proyectó de acuerdo a las proyecciones previas al evento. “Lo más positivo del Hot Sale es que superamos todas las metas que habíamos proyectado y vemos a un viajero que vuelve a sumar hoteles y alquiler de auto cuando compra un vuelo. Pero todavía no logramos vender ese viaje adicional de placer o de descanso como conseguíamos antes de la pandemia. La recuperación evidentemente será más lenta”, expresó Joaquín Pérez Aguirre, gerente de Retail de Avantrip,

El gasto el año pasado fue menor porque se compraron más vuelos de cabotaje y las aerolíneas vendieron boletos a tarifas muy bajas por la inactividad anterior. Así se sumaron más transacciones, pero el gasto por pasajero fue mucho más bajo porque no había reservas de hoteles, por ejemplo.

Entre los destinos más comprados en el Hot Sale de este año, figuran:

Ranking - Top 10 de destinos Hot Sale 2021

Miami Madrid Cancún Buenos Aires Barcelona Milán Los Ángeles Mendoza Ushuaia Nueva York