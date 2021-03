Inauguran Aeroparque sin Flybondi

Hoy vuelve a operar el Aeroparque Jorge Newbery luego de más de siete meses cerrado por obras de remodelación realizadas en la pista de aterrizaje (la ampliación de la pista de aterrizaje a la máxima categoría internacional, con 2,7 kilómetros de largo) y en la infraestructura edilicia, sobre todo del sector de vuelos internacionales que se amplió para poder albergar la operación hacia países limítrofes.



En una primera etapa, solamente retornarán los vuelos domésticos, quedando para una segunda fase los vuelos regionales, a los que se sumarán también un puente aéreo con Lima (Perú). La reapertura oficial será con un acto en que estará el ministro de Transporte, Mario Meoni, personal de Aerolíneas Argentinas y de las principales líneas aéreas.

Pero no será de la partida Flybondi que deberá esperar hasta abril, según informan desde el Organismo Regulador del Sistema Aeroportuario (ORSNA). "Aeroparque aún no contará con el espacio necesario para que la aerolínea pueda tener estacionados sus aviones, ya que aún no se pudieron habilitar los espacios en la plataforma que le fueron asignados", explicó el comunicado.

"A raíz de este inconveniente, Flybondi deberá posponer su inicio de operación en Aeroparque para el 1ro de abril", aclaran. Flybondi seguirá operando por dos semanas más desde Ezeiza. En tanto, JetSmart operará desde Aeroparque solo vuelos domésticos: el ORSNA sólo autorizó a las "low cost" Flybondi y JetSmart a hacer vuelos internacionales desde Ezeiza.

Por ahora sólo Aerolíneas Argentinas hará vuelos internacionales desde Aeroparque, pero no será hasta el mes próximo: en lo que queda de marzo, sólo volará con la flota de Embraer, que es utilizada par vuelos de cabotaje. En tanto, JetSmart lo hará con sus aviones Airbus A320. El primer vuelo en llegar al remodelado Aeroparque será un avión Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Córdoba a las 19.10 de hoy, apertura oficial de esta nueva etapa.

por R.N.