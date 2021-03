Las franquicias y la pandemia: sorteando la crisis

Comida rápida, cafeterías, heladerías, indumentaria, supermercados, alimentos en general… El menú es amplio y variado. En la Argentina, el negocio de las franquicias está compuesto por 1.129 redes y 37.256 locales en todo el país. En números totales, el mercado es el tercero de América latina, detrás de Brasil y México, aunque es el principal exportador de franquicias en la región.

De acuerdo con un informe de la consultora Claves Información Competitiva, el franchising emplea cuatro veces más personal que la industria automotriz y representa el 22% de las ventas internas minoristas a nivel nacional. Aunque el 92% de las marcas que operan dentro del país tienen origen local, la Argentina exporta 180 “brands” a 62 naciones diferentes, en donde se encuentran más de 1.750 puntos de ventas.

Margen para crecer. Para Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay, el sector “todavía tiene mucho lugar para el crecimiento”, por cuanto considera que “hay emprendedores que están eligiendo trabajar con el respaldo de franquicias”. Su protagonismo no es menor: el sistema genera en promedio 220.000 puestos de trabajo –considerando solo las franquicias, no los locales propios-, según Claves. En los últimos 12 meses, se calcula que la apertura de nuevas franquicias generó más de 5.930 nuevos empleos en los locales de las 212 empresas relevadas. “En 2020, nosotros sumamos 10 oficinas a la red en Argentina y en 2021 esperamos agregar otras tres, sobre todo en localidades del interior”, aporta Sosa.

Los segmentos “servicios” y “gastronomía” lideran en la cantidad de franquiciado y aperturas. Sin embargo, el rubro “negocios especializados” es el que suma la mayor cantidad de negocios propios (767). A su vez, el sector “servicios” concentra el 40% de los 15.402 locales (propios y franquicias) contabilizados, seguido por gastronomía (30%). Estos dos sub universos son los que mayor cantidad de inauguraciones informaron en los últimos 12 meses: 703 y 612, respectivamente.

El más golpeado. En contrapartida, el rubro gastronómico fue uno de los más afectados por la crisis del COVID-19. Según fuentes de la Cámara Argentina de Comercio, la pandemia provocó una caída del 80% en las ventas y estiman que tardará al menos un año en recuperar el anterior nivel de facturación. “Desde ya, en Subway no estuvimos ajenos al impacto que generó este tan inesperado acontecimiento”, destaca Matías Cladera, Director de Negocios de Sudamérica de Subway. En épocas de normalidad, la marca es un referente a escala global: factura cerca de US$ 15.000 millones por año. Si bien aún no se cerraron los números de 2020, estiman que, seguramente, los resultados estuvieron lejos de aquellos niveles de “normalidad”.

Las heladerías no tuvieron un gusto tan amargo en 2020. “Nuestro modelo es el de negocio de cercanía, ser la ‘heladería de barrio’. Al no estar en el microcentro, ni en centros comerciales, el golpe fue menor”, afirma Daniel Paradiso, de “Helados Daniel”. Para la cadena, la baja en el período de pandemia abril/diciembre tuvo una media del 17%, pero si se anualiza, al sumarle enero, febrero y parte de marzo, la caída fue del 9%. “Esto es según los barrios. Incluso, en zonas como Pilar, Derqui y Nordelta llegaron a aumentar”, explica el empresario.

Blümen, que apenas cuenta con tres años en el mercado, un local propio y una franquicia en La Pampa, es otro caso de este segmento: “En los últimos años, creció el número de franquicias de heladerías artesanales”, destaca Dominique Courrèges. de Blümen. ¿En qué cambió el modelo de negocios? “El sector debió reinventarse y acogerse a los más estrictos protocolos de seguridad”, agrega Cladera. Courrèges suma su visión: “No varió considerablemente pero sí se viró hacia un modelo de franquicia con menor inversión inicial. Las heladerías en general se concentraron en fortalecer su presencia online y experimentar el desarrollo de otros canales de venta”. Historias de un negocio que busca sobrevivir en tiempos de crisis.

por Marcelo Alfano