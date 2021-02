El mercado automotor y la apuesta por los usados

Tienen entre 35 y 50 años. Son tecnológicos, ahorrativos y se ocupan de sus finanzas personales. No descuidan ningún detalle. Compran autos usados (3 a 5 años de antigüedad) para reducir hasta un 50% los gastos de mantenimiento y no invierten de más: la depreciación de un vehículo seminuevo es del 7% anual, contra el 20% de un 0Km.

Todavía son pocos, pero la tendencia es en ascenso. Si bien el mercado del usado tuvo un descenso en 2020 del 12,8%, según la Cámara del Comercio Automotor, en el tercer trimestre de 2020 se produjo una recuperación de la demanda del 27% comparado con el trimestre anterior, según datos de Mercado Libre. “Si bien el año pasado fue muy difícil -no solo para la industria-, entendemos que en 2021 se abren oportunidades para el sector. En el último trimestre observamos una leve recuperación, lo cual nos ofrece un horizonte positivo, principalmente teniendo en cuenta que las personas buscarán alternativas para trasladarse de manera segura evitando el transporte público”, explica Inés Guitarte, gerente general de Demotores. Su expectativa es compartida por otros protagonistas del sector: “Hay una clara tendencia a la suba”, indica Jaime Macaya, CEO de Kavak, empresa que creó una plataforma basada en el uso datos y la tecnología que permite comprar, acondicionar y vender autos seminuevos a través de Internet o en las propias instalaciones de la compañía, con garantías de seguridad y confianza. En 2020, Kavak registró un crecimiento del 20% mensual y esperan repetir para este 2021. “Hoy, estamos en 250 operaciones mensuales”, agrega el directivo.

Otro mundo. El protagonismo del mundo virtual no es casual. En la actualidad, menos del 1% de autos usados se vende totalmente online en Argentina. “Creemos que hoy todo pasa por lo digital y 2020 fue un claro ejemplo de esto. Cada vez son más las personas, automotrices y concesionarias que se vuelcan al mundo online. Mercado Libre es localmente el sitio más visitado dentro de la categoría vehículos”, destaca Juan Manuel Carretero, Gerente Comercial de Inmuebles, Vehículos y Servicios del unicornio argentino. El sitio cuenta con más de 4.400 concesionarios y 185 mil vehículos publicados: 25% nuevos y 75%, usados, “Este universo confirma la tendencia de digitalización en el mercado automotor, al simplificar y acelerar la publicación, la búsqueda y el contacto directo entre vendedores y compradores”, agrega Carretero.

¿Qué buscan los compradores de autos online?, ¿cuáles son gustos y preferencias? Según Demotores, durante 2020 los compradores se inclinaron por modelos como Cruze (Chevrolet), Mobi (Fiat), Toro (Fiat), Fiesta (Ford) y Gol Trend (Volkswagen) y los colores preferidos fueron gris, blanco, negro, azul y bordó. Lo que más se buscó en este sitio fue la categoría Sedán (30,1%), Hatchback (24,3%), Pick-up (9,5%), SUV (8,7%), camioneta (8,5%), monovolumen (5,5%). Por último, los modelos de año más cotizados fueron 2017, 2013, 2016, 2012 y 2015. “Cuando hablamos de seminuevos consideramos que son autos únicos y sus características son evaluadas por cada comprador considerando muchas variables que hacen al estado de la unidad”, subraya Guitarte.

Cuestión de pesos. Si bien las condiciones de compra de kavak son unidades de hasta 10 años y menos de 100 mil Km, la antigüedad promedio de los autos comercializados por la compañía es entre 3 y 4 años. El 66% de sus ventas para el último tramo de 2020 estuvo en entre $ 790.000 y $ 1.570.000. Históricamente, con un tipo de cambio contado con liquidación el valor ronda los US$ 8.000. “Pero esta cifra es sólo una foto de un período. El mercado argentino del usado es muy poco estable”, asegura Macaya.

El contexto también favoreció a este negocio. En tiempos de restricciones de movilidad, la posibilidad de realizar estas operaciones on line no dejó de ser demandada. Por ejemplo, durante la cuarentena, una compañía como Kavak estuvo operativa y sus clientes pasaron a operar 100% online. Al no permitirse visitas al depósito, su estrategia consistió en subir el inventario completo al sitio para que, en 24 horas de cerrada la compra y vía delivery, el cliente tuviera en su casa el auto con toda la documentación para circular (con un permiso transitorio mientras el Registro del Automotor permanecía cerrado).

“La digitalización es una tendencia a escala mundial y abarca a todos los sectores. Creo que, en el caso argentino nos queda un camino por recorrer, pero estamos logrando grandes avances”, agrega Carretero. Desde enero 2021, Mercado Libre puso a disposición una línea de financiamiento prendario del Santander para la compra de vehículos con un solo clic”, cierra el ejecutivo. Más razones por las qué se aceleró la preferencia por lo usados seminuevos.

por Marcelo Alfano