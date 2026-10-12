La experiencia y su fecha de vencimiento

Contar con una amplia trayectoria laboral no siempre facilita el acceso a una nueva oportunidad. Para muchas personas mayores de 55 años, la búsqueda de empleo todavía está atravesada por prejuicios asociados a la edad y por la escasez de oportunidades acordes con su experiencia.

Según una encuesta realizada por Adecco Argentina, el 45% de las personas consultadas identifica la edad como el principal obstáculo para conseguir trabajo, mientras que el 43% señala la falta de oportunidades.

En este escenario, la pregunta ya no es si las personas mayores de 55 años tienen experiencia para aportar, sino qué están haciendo las organizaciones para transformar esa experiencia en oportunidades reales.

En este contexto, Adecco presenta “Segunda Vuelta, tu primera experiencia corpo”, una iniciativa que busca transformar la trayectoria acumulada en una nueva oportunidad y acercar al mundo corporativo a personas que todavía no tuvieron esa posibilidad.

El currículum puede tener años, pero la experiencia corporativa puede estar pendiente. No todos los recorridos laborales pasan por una oficina, una estructura corporativa o equipos multidisciplinarios. Hay personas que llegan a esta etapa de su vida con décadas de conocimientos, responsabilidades y aprendizajes, pero sin haber tenido una experiencia dentro de una compañía. Desde esa premisa parte Segunda Vuelta.

La iniciativa tendrá una duración de seis meses y contempla la incorporación de participantes de más de 55 años a distintos equipos de trabajo, con espacios colaborativos y acompañamiento durante el proceso de adaptación. La propuesta busca generar una oportunidad concreta para que puedan conocer nuevas dinámicas, incorporar herramientas y poner en juego los conocimientos construidos a lo largo de su trayectoria.

“La edad no debería definir el potencial de una persona ni limitar su acceso a una oportunidad. Con Segunda Vuelta buscamos pasar del diagnóstico a la acción: abrir una experiencia corporativa concreta, con acompañamiento y objetivos reales, para que personas mayores de 55 años puedan actualizar herramientas, aportar su trayectoria y volver a proyectarse profesionalmente. Para las empresas, también es una oportunidad de incorporar miradas diversas y fortalecer equipos intergeneracionales”, señala Julián Blausztein, HRBP & Manager de Cultura y Desarrollo de Adecco Argentina.

Una primera vez después de los 55. Hablar de una “primera experiencia” suele asociarse automáticamente con alguien joven que está dando sus primeros pasos. Segunda Vuelta propone cambiar esa lógica.

Porque también existe una primera vez para quien ya tiene una larga trayectoria: la primera vez dentro de un equipo corporativo, con determinadas herramientas, con nuevas dinámicas de trabajo o frente a desafíos propios de una organización de gran escala.

El programa busca generar justamente ese punto de encuentro: que una nueva experiencia no implique empezar de cero, sino poner en movimiento todo lo aprendido hasta ahora.

Cuando la experiencia deja de estar en el CV y entra en la conversación. La experiencia suele ser uno de los grandes argumentos de un currículum. Pero, ¿qué pasa cuando puede salir del papel y convertirse nuevamente en acción?

Según la encuesta de Adecco Argentina, el 49% considera que la experiencia es el principal atributo que las empresas valoran en estos perfiles, seguida por la responsabilidad (28%) y la adaptabilidad (13%).

Segunda Vuelta busca llevar ese valor al día a día: personas con distintas trayectorias que se incorporan a equipos, comparten conocimientos y se encuentran con nuevas herramientas y formas de trabajar.

“La diversidad generacional no es solamente un compromiso de inclusión, también es una fuente de aprendizaje, innovación y sostenibilidad para los equipos. Cuando distintas generaciones trabajan juntas, el conocimiento circula en ambas direcciones: la experiencia se combina con nuevas herramientas, perspectivas y formas de trabajo. Segunda Vuelta busca demostrar ese valor a través de una experiencia concreta y medible”, agrega M. Gimena Garcia Garavalli, Gerente de Total Rewards y Sustentabilidad de Adecco Argentina.

En conclusión, el desarrollo profesional no tiene una única edad ni un único recorrido. Una primera experiencia corporativa también puede comenzar después de los 55.

por M.A.