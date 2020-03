Las pick ups, de salvavidas de la industria automotriz al coronavirus

Las pick up fueron la única buena noticia en un 2019 paupérrimo para las automotrices argentinas. La caída general de las ventas fue del 43 por ciento; pasó de casi 800 mil patentamientos en 2018, a apenas 450 mil en 2019. Sin embargo, la buena cosecha agropecuaria terminó por ser un colchón que amortiguó la caída, ya que se tradujo en ventas de pick up. Claro que la crisis del coronavirus, con la depreciación de la soja y el petróleo, ensombrece el futuro.

El sector de pick up tuvo una caída menor en 2019, del 34%. La Hilux fue la más vendida, con unas 25 mil unidades patentadas, lo cual significó una caída del 25% con respecto al 2018. Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota, explicó a Noticias: “El mercado de pick up se mantuvo muy firme, especialmente durante la primera parte del año, con el impulso que tuvo la excelente cosecha agropecuaria y toda la actividad en el polo de Vaca Muerta, petrolífero y minero”. Las ventas de pick up en el año “fueron excelentes” y se trata del “décimo tercer año consecutivo en que la Hilux es la pick up más vendida”. Ese año, además, “fue el vehículo más vendido entre todos los segmentos, lo cual es muy atípico”.

Toyota produce la Hilux en Argentina. “El 80% de esa producción se destina a la exportación. Si bien cayó el volumen de producción doméstica, pudimos compensar parte de esa caída con un crecimiento en las exportaciones, en 22 países de Latinoamérica y Caribe; sobre todo, en Brasil”.

Además de la Hilux, en Argentina produce la SW4. En Brasil, Iaris, Etios y Corolla. “Hemos podido mantener la operación a un 95% de nuestra capacidad y lo único que hemos cortado fueron horas extra; no se aplicaron despidos ni suspensiones”, destacó Prado, en el marco de un año signado por las suspensiones y los despidos en el sector.

En el segundo puesto del ranking de ventas de pick up aparece la Amarok, con casi 13 mil unidades vendidas, que se traducen en una caída interanual del 30%, lo cual no es nada despreciable en un escenario tan adverso. Martín Massimino, gerente general de la División Volkwagen, apuntó: “Amarok se sigue consolidando. Hay que tener en cuenta que 2019 se compara con un año muy fuerte como fue 2018. Los primeros seis meses de 2018 habían sido los mejores de la historia. La industria automotriz iba para un millón de autos patentados. Después, con las devaluaciones se cayó y el segundo semestre fue muy malo. Pero aún así fue un año fuerte”.

Massimino destacó que “Volkswagen volvió a liderar el mercado general, por décimo sexto año consecutivo” y que “en pick up, quedamos segundos”. “Nos ayudaron mucho las exportaciones, que las hacemos en 30 países alrededor del mundo, lo cual nos ayudó a compensar parte de la caída en el mercado local. La exportación significa el 75% de nuestras ventas, con Brasil como principal destino”.

Solo dos marcas cuentan con más de dos modelos en el top 20 del ranking de pick up: Renault y Fiat. En el caso de Fiat, la Toro se ubicó en el sexto lugar; la Nuevo Fiorino, en el 11°, y la Strada, en el 12°. Entre los tres modelos, patentaron 13 mil pick up, que significaron una caída del 31,5%. En el caso de la Toro, la caída fue de apenas el 2%, con más de 6 mil unidades patentadas. Martín Zuppi, director general de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Argentina, analizó: “Para nosotros es importante, aunque fue un año complicado. La pick up tuvo algún tipo de crecimiento dentro del segmento con respecto al año anterior, pero en general fue un año malo”.

En el caso de Fiat, produce en Córdoba el Cronos, que se exporta a Brasil, y luego importa todo el resto de la gama. “Un 60% de lo que se produce se exporta y el 40% restante se vende en el mercado local. Con todo, el 80% de lo que vendemos en Argentina es importado”, resumió.

Futuro incierto

Entre el cambio de gobierno y el impuesto Para Una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), las marcas no se atreven a hacer grandes apuestas con respecto al 2020. Menos ahora con el coronavirus.

