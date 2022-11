Estrategias corporativas para mejorar el clima laboral durante el mundial

Son 13.809 kilómetros los que separan a la Argentina de Qatar. No obstante, esa distancia y lejanía no impedirá que cada atajada del Dibu Martínez, cada cierre del Cuti Romero, cada buen pase de Leo Paredes o cada embestida del Toro Martínez, para no insistir con cada destello de Leo Messi, impacten en la geografía local, ya sea una vivienda, un centro educativo, una oficina o una fábrica.

El Mundial ya se empezó a jugar y el mundo corporativo no es ajeno al medio ambiente futbolero. El equipo de Lionel Scaloni será el responsable de modificar estructuras y horarios, así como generar acciones para incentivar el buen clima laboral. “Las empresas ya están viviendo a full todo lo que tiene que ver con el Mundial. Preparan distintas actividades y acciones para aprovechar este evento. Primero porque hasta los propios directivos les gusta el fútbol, segundo porque es el acontecimiento deportivo más importante del planeta y, también, porque la gente no va a ignorar por el trabajo un acontecimiento como este”, señala Julio Bresso, profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y director de BRESSO C&M. Por eso, ya se hay en marcha una reprogramación de los horarios en el que se disputen los partidos de Argentina. También, los especialistas en Recursos Humanos les recomendaron a sus clientes que aprovecharán el ejemplo del estilo de gestión de Scaloni. “Les pusimos este caso para analizar de qué manera un trabajo más allá de todo el contexto, si el proyecto es serio, prudente, silencioso y lejos del escándalo, los resultados se van dando”, subraya Bresso.

Dentro y fuera. Mientras los departamentos de Marketing hacen foco en cómo generar la demanda de los usuarios, el área de Recursos Humanos se concentró en generar acciones para que los empleados vivan una experiencia especial. En el mundo de las empresas, no sólo se habla de la presencialidad, sino de cómo atraer al personal a que participe de cada partido puertas adentro de las oficinas.

Así, el menú de opciones que aparece en escena es muy variado: Prode, merchandising, caterings temáticos y actividades de construcción de equipos son algunas de las propuestas a las que recurren las compañías.

Ya sea desde la oficina o desde las casas, las compañías proponen distintas formas de vivir el Mundial. Una de ellas es el clásico Prode. “Tenemos la posibilidad de dar grandes premios y eso haremos. Los ganadores podrán llevarse TVs pantalla gigante, microondas, aires acondicionados y otros electrodomésticos que comercializamos”, comenta Carolina Bompadre, People & Culture Manager de RR.HH. del Grupo BGH.

Otro caso es el de Thermomix, que unificó las acciones en sus sedes de Argentina y Uruguay. “Tenemos un Prode online para todos los empleados de ambos países, con importantes premios. Todo acompañado de una campaña de comunicación de flyers que circulan por mail, mensajes en nuestras pantallas gigantes y volantes”, detalla Alejandra Galmarini, People Head de la filial de la empresa alemana. Además, las actividades contemplan la transmisión de los encuentros en las oficinas. "Lo que buscamos es que nuestra gente encuentre motivos para divertirse y se prenda a jugar. Sobre todo, generar un espacio abierto para expresar las emociones de cada uno y que compartamos un momento de festejo con mucha onda", agrega Galmarini.

La mayoría de las firmas habilitará espacios especiales para ver los partidos de la Selección, ya sea comedores, salas de reuniones o, incluso, sectores para la instalación de pantallas gigantes. “La idea es compartir un menú de cancha con choripanes. Si llegamos a la semifinal cerraremos las oficinas a las 16 horas”, anticipa Vanesa Boulet, Talent Manager de Eventbrite. Por su parte, desde Megatech afirman que “vamos a proyectar todos los partidos, no sólo los de Argentina. Equipamos nuestros tres edificios con proyectores para que todos puedan disfrutar del Mundial”.

Presencial. “La idea es ver los partidos en la oficina, juntarnos y compartir picada y bebidas con la idea de motivar un mejor clima laboral, de mayor confianza y trabajo en equipo. Estos son los valores que impulsa el deporte y que deseamos que se transmitan en nuestra organización”, agrega María José Castro, de Dahua Technology Argentina.

Control remoto. Para aquellos que trabajan desde su hogar, varias empresas tienen previsto enviar kits de merchandising o catering los días de partido del equipo nacional, hasta también ambientaciones temáticas con banderines y globos para que los empleados puedan vestir sus oficinas remotas de celeste y blanco. La fiebre del mundial también incluirá sorteo de pelotas y camisetas.

“Siempre el fútbol es una celebración. Las políticas tienen que ver con adaptarse a los horarios, por más que para las empresas sea un problema. Quizá tendrán que suspender algunas actividades porque no hay manera de organizarlas. Hay multinacionales con sede en todo el mundo, que tuvieron que suspender horarios de capacitación hasta febrero o marzo. El Mundial paraliza en muchos aspectos. La gente está bajoneada, por lo tanto, resulta importante tener la posibilidad de generar un encuentro en el que todos tiren para el mismo lado. Este campeonato tiene esa característica especial”, cierra el consultor.

Por más que la geografía marque las distancias entre la Argentina y Qatar, el fútbol lo puede todo. Y el mundo de las empresas también vive esa pasión.

por Marcelo Alfano