Privatizar o no privatizar

Dentro del proyecto de Ley Omnibus que se está tratando en el Congreso de la Nación se volvió a incorporar como parte del plan maestro de la actual gestión la privatización de unas cuarenta empresas públicas, tal como hizo entre 1990 y 1993 en el menemismo original, como solución y/o salida a una hipercrisis que este mismo gobierno generó el 12 de diciembre pasado con sus primeros anuncios.

La única diferencia que esperamos exista, en caso de ser aprobada, es que los miles de millones de dólares resultantes ingresen a las arcas del Tesoro Nacional/reservas y no como anteriormente, que nunca ingresaron los U$S 41 MM que se obtuvieron y no solo no se usaron para pagar parte de los U$S 56 MM de deuda externa sino que a 1999 esa deuda era de U$S 166 MM y al 19/12/2001 la misma era de U$S 235 MM con desocupación de 14% y pobreza de 57% y una ENORME recesión desde 1998.

YPF quedó fuera de las privatizables, pero entre las otras 40 se encuentran empresas públicas que poseen un carácter estratégico que ningún país del mundo, que se precie, privatizaría o vendería.

Administración general de puertos: habilita los ingresos y egresos fluviales y marítimos de nuestro país siguiendo protocolos de seguridad, sanitarios y /o acuerdos con otros países. Eso quiere decir que asegura, no sólo el ingreso de mercaderías, y en conjunto con la Dirección General de Aduanas los pagos pertinentes que terminan en el concepto de Rentas Generales de la Nación establecidas en la Constitución Nacional de 1853 a la fecha.

ARSAT: hoy en conjunto con el INVAP genera la industria de satélites y radares que desde 2010 se viene desarrollando en el país con 10 radares con los que se fueron reforzando las fronteras, aunque faltarían otros 15 –según la opinión de expertos- y hasta incluso los nanosatélites que se vienen elaborando en forma mancomunada hasta con escuelas secundarias.

Casa de la Moneda: Más allá que las órdenes de emisión de moneda las establece el BCRA, este organismo es el encargado de establecer esas impresiones, incluso llegado el caso hasta terciarizarla, pero nunca perdiendo el derecho de señoriaje sobre la moneda nacional que se encuentra establecido en el art 75 de la Constitución Nacional.

Dioxitec: Se dedica a realizar Polvo de Uranio, que no es ni más ni menos el material combustible nuclear necesario para centrales como Atucha I y II y es parte combinada con la CNEA puesto que la energía que emana al momento de fisionar/romper el polvo de uranio podría llegar a servir hasta para bombas nucleares y en nuestro país se usa para energía e insumos médicos.

Corre Oficial de la República Argentina: es la empresa que utiliza el resto del sector para mandar correspondencia a lugares que no son rentables económicamente y esas empresas privadas no llegan.

Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos: con el nivel de extensión que posee nuestro país es muy necesario establecer conexiones para que la población se traslade de un punto al otro del país. esto ya quedo demostrado que no ocurria en los 90 cuando se privatizaron ambas empresas, de las cuales se liquidaron activos en el exterior, aviones y simuladores de vuelo.