Se eleva otra vara financiera

Con la economía local en constante sube y baja, las restricciones que todavía limitan el acceso al dólar, sumadas a una coyuntura global incierta, siembran el camino para que cada vez más se dirija la mirada al mundo de las criptomonedas.

Este año ofrece un escenario internacional por demás agitado: tensiones entre potencias, una inflación global que no cede (en términos del primer mundo, claro) y una economía mundial con signos de interrogación. En Argentina, este panorama se superpone a un escenario ya conocido: un peso debilitado y un cepo que, si tuvo flexibilizaciones, sigue limitando el acceso libre a divisas. En este contexto, los argentinos buscan otro resguardo y cada vez más miran hacia las criptomonedas

"Las personas ya no buscan solamente invertir: buscan resguardar su dinero, mantenerlo a salvo de la inflación, de los controles bancarios y del riesgo país. En ese sentido, las criptomonedas -especialmente bitcoin y las stablecoins- están demostrando ser el refugio más eficiente y accesible", afirma María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, una de las exchanges pioneras y líderes en la región. Este fenómeno, en la jerga financiera ya tiene nombre: "flight to crypto" (vuela al cripto, un juego de palabras del “flight to quality” o vuelo hacia algo de mayor calidad).

El imán. Este término describe la migración de capitales desde monedas tradicionales o activos inestables hacia criptomonedas percibidas como más seguras o con mayor potencial de preservar valor. Argentina, con sus históricas crisis económicas y las persistentes trabas al dólar, se convierte en un terreno fértil para este fenómeno.

Las stablecoins —como USDT o USDC— permiten operar con una paridad 1:1 al dólar, sin depender de bancos ni gobiernos. Y Bitcoin, con su naturaleza escasa y descentralizada, se posiciona como el "oro digital" del siglo XXI.

En este contexto, es importante distinguir dos grandes perfiles que impulsan este fenómeno:

-Usuarios finales. Personas que buscan comprar o ahorrar en dólares sin pasar por bancos ni cuevas, que priorizan la privacidad, la operabilidad 24/7 y evitar intermediarios como SWIFT. “Las stablecoins ofrecen una alternativa rápida, anónima y segura para quienes buscan acceso libre al dólar”, señala Juppet.

-Empresas y exportadores. Negocios, profesionales de servicios y exportadores que cobran desde el exterior y necesitan esquivar trabas cambiarias, comisiones o demoras bancarias. “De todas las criptos, las stablecoins son las más utilizadas, las que más tienen casos de uso hoy en el mercado global. Es el killer app -la aplicación que elimina a la competencia- de las soluciones derivadas de Bitcoin”, afirma Fabiano Días, Director de Negocios Internacionales de Bitwage, plataforma pionera en el pago de honorarios en criptomonedas y más de una década en el mercado.

Días destacó el creciente rol de estas monedas digitales estables como una solución eficiente y disruptiva para pagos y negocios a nivel global, y remarcó su utilidad concreta en la Argentina actual.

Confianza creciente. Según el informe realizado en conjunto entre CryptoMKT y Coinchange, América Latina es la segunda región de mayor crecimiento global en el uso de stablecoins, con un aumento interanual del 42,5% en más de 36 millones de billeteras activas. Dentro de la región, Argentina lidera en volumen, con el 61,8% de todas las transacciones cripto, según Chainalysis.

El uso de stablecoins en el país es predominante en el ámbito minorista pero también está ganando terreno en el sector corporativo. Empresas con operaciones en América Latina están recurriendo a stablecoins para realizar transferencias transfronterizas instantáneas, reduciendo significativamente los riesgos y costos asociados al tipo de cambio.

Un ejemplo destacado es la oferta de Tether, emisora de USDT, para adquirir una participación mayoritaria en Adecoagro, una empresa de agroindustria con operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil. “La inversión de Tether, que supera los US$600 millones, refleja una apuesta estratégica por profundizar en sectores como el agrícola y alimentario, al tiempo que diversifica su portafolio más allá de áreas como la energía renovable, la inteligencia artificial o la minería de bitcoin. Esta operación también puede leerse como un paso firme hacia la consolidación de Tether como un actor clave en la economía global, con un rol cada vez más cercano al de un nuevo banco digital en un sistema financiero descentralizado”, opina el director de Bitwage.

Pero este salto hacia la economía real no sería posible sin un sustento financiero robusto. USDT está respaldada por reservas que incluyen bonos del Tesoro de EE.UU., efectivo y otros activos líquidos. En los últimos años, Tether vino reforzando su estrategia de transparencia: eliminó el papel comercial de sus reservas, publica reportes periódicos de composición y colaboró con más de 230 agencias de seguridad global. A pesar de las críticas pasadas, su estabilidad sostenida y adopción masiva fortalecen su rol como pilar del nuevo ecosistema financiero.

En un contexto global y local desafiante, el "flight to crypto" surge como una respuesta cada vez más corriente entre los argentinos. Las stablecoins como un "dólar digital" accesible y Bitcoin como reserva de valor descentralizada se posicionan como herramientas clave para navegar la incertidumbre financiera. La gran incógnita es si Argentina, esta vez, logrará mantener y capitalizar esta tendencia para construir una economía más ágil, conectada y resiliente en la era digital.

por Marcelo Alfano