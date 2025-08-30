Un mercado en auge que define hábitos de consumo

El mercado global del cuidado de mascotas superó los US$ 207 mil millones en 2024, tras un crecimiento del 5,9% con respecto al año anterior, de acuerdo a los datos que arroja Euromonitor. A escala mundial, se proyecta que la industria pasará de US$ 273.420 millones en 2025 a US$ 427.750 millones en 2032, con un crecimiento anual compuesto del 6,6% (Fortune Business Insights).

Por su parte, en Argentina, la importancia de las mascotas está transformando el consumo. Un análisis de MasterCard revela que el 75% de los argentinos considera a su mascota como un miembro fundamental de la familia. Además, el e-commerce para productos y servicios de mascotas alcanzó el 4,4% del gasto total en 2024, frente al 3,4% del año anterior. Y si se trata específicamente de la Ciudad de Buenos Aires, la situación es aún más palpable: casi el 80 % de los hogares convive con mascotas, cifra superior al promedio estadounidense.

Medicina preventiva. Un indicador del cambio cultural es la contratación de seguros veterinarios y planes de medicina preventiva, una tendencia que en mercados maduros como EE.UU. y Europa ya es masiva.

Según el último informe de la North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA), el mercado norteamericano de seguros de salud para mascotas alcanzó en 2024 los US$ 5.151 millones en primas emitidas, con un crecimiento del 21,4% respecto a 2023. El número de mascotas aseguradas creció un 12,7%, con un alza particularmente fuerte en gatos, mientras que los seguros que incluyen beneficios de bienestar preventivo (vacunas, chequeos, odontología), tienen primas anuales promedio de US$ 651 para gatos y US$1.321 para perros.

En Estados Unidos, compañías como Banfield, Thrive PAW o VCA CareClub ofrecen, planes que varían entre los USD 25 y 70 mensuales, e incluyen consultas, vacunas, limpiezas dentales y análisis periódicos. En tanto en Europa, programas como Evidensia o Vetsure incluyen coberturas preventivas completas por entre 12 y 32 euros al mes.

La médica veterinaria, Silvina Muñiz, afirma que “el seguro de salud y los planes preventivos reducen el impacto económico de enfermedades graves y permiten un seguimiento constante que mejora la calidad y esperanza de vida de las mascotas”.

Tendencias clave de la Pet Economy. El mercado argentino de mascotas atraviesa un proceso de sofisticación marcado por el crecimiento del consumo de productos y servicios premium. Buenos Aires se destaca como líder regional en la compra de alimentos de alta gama, indumentaria, seguros y experiencias diseñadas especialmente para las mascotas. Esta evolución va de la mano con la expansión del comercio electrónico, que gana terreno gracias a la digitalización y la búsqueda de comodidad por parte de los consumidores.

El segmento de alimentos es uno de los más dinámicos: se proyecta que alcanzará los US$ 1.730 millones en 2025, con un crecimiento anual compuesto superior al 16% hasta 2030.

Además, la oferta se diversifica hacia opciones premium como snacks funcionales y alimentos orgánicos. A la par, surgen servicios especializados que van desde cafeterías y spas hasta productos asociados a la tendencia de los “perrihijos”, consolidando un ecosistema de consumo en plena expansión.

