Apagar la radio de nuestra cabeza…

No sé cuál es la banda sonora que aparece en tu cabeza cada vez que quieres hacer algo y te saboteas.

Pero he rescatado algunas frases que escucho una y otra vez y en las que podrías verte reflejada/o. Algunas son: “no soy suficiente”, “nadie me quiere”, “siempre me engañan”, “estoy gorda/o”, “mira esta arruga”, etc.

A veces no somos conscientes de cómo nos hablamos, de qué nos decimos, de qué ocurre en nuestro diálogo interno (y externo). Mucho menos consciente somos de como puede afectar a nuestras células.

Y no es ninguna sorpresa que el lenguaje tiene una influencia enorme en nuestras decisiones y acciones diarias. Que la forma en que nos hablamos tiene un impacto profundo en nuestra salud física, mental y emocional.

La buena noticia, es que está en nuestras manos cultivar un lenguaje nuevo, reprogramarnos. Y como las palabras evocan realidades., hoy vamos a identificarlas para empezar a utilizar el lenguaje a nuestro favor.

Un ejemplo muy común es el “ pero ” porque denota que algo negativo esta por llegar, lo ideal es reemplazarlo por un conector, ejemplo “y ”. Otro ejemplo muy común es decir voy a “intentar”, ya habla de falla, que hay chances que no lo logremos, lo ideal es decir voy a hacer tal cosa, usar esta palabra.

A continuación les detallo otros ejemplos: “no puedo”, “tengo que”, “tal vez”.

También una buena herramienta es hacer coaching, escribir, escuchar audios para reprogramarnos, o simplemente ser consciente de lo que nos decimos y comenzar a valorarnos, mimarnos.

Este es mi segundo reto para este año, que comiences a valorarte, quererte y tratarte mejor.

Y si necesitas ayuda no dudes en consultarme a @lifestylemedicineandcoach

www.lifestyemedicineandcoach.com

por CEDOC