“Área Neuroprotegida”: el nuevo modelo que puede salvar cerebros

Cuando se trata de un ACV, cada minuto importa. La frase no es una exageración: en un infarto cerebral, el cerebro puede perder millones de neuronas por minuto. Por eso, reducir los tiempos de respuesta es fundamental. Pero no se trata solo de correr: se trata de decidir bien desde el primer momento.

Así surge el concepto de “Área Neuroprotegida”, un nuevo paradigma en la atención prehospitalaria del ACV que propone un abordaje estratégico e integrado: entrenar al personal no médico de instituciones clave para reconocer los síntomas de ACV, activar protocolos claros y lograr un traslado directo a centros especializados en tiempo récord.

El programa fue desarrollado en conjunto entre la Sociedad Neurológica Argentina (SNA) y la Dirección Médica de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se aplicó como experiencia piloto. Los resultados fueron contundentes: antes del programa, el tiempo promedio de atención inicial superaba los 140 minutos; después, el protocolo se activó en menos de 30.

Pero esta estrategia no solo mejora los tiempos. Cambia la lógica: en lugar de trasladar al paciente al hospital más cercano, se prioriza llevarlo directamente al que puede ofrecer los tratamientos más adecuados, como la trombectomía. Esto implica pasar de un modelo “protocolo-dependiente” a uno “paciente-dependiente”.

Este nuevo enfoque se complementaría excelentemente con la incorporación de modelos de evaluación geriátrica en la urgencia (CGA, por sus siglas en inglés), como recomienda la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica, que permite una visión más integral de las personas mayores, quienes son las más afectadas por los ACV.

En tiempos donde la medicina busca ser más precisa, más humana y más eficiente, esta propuesta marca el camino. Convertir cada institución en una potencial Área Neuroprotegida podría significar la diferencia entre la autonomía y la dependencia, entre la vida y la muerte.

