Avila Sanchez: Taller de mecánica con estilo propio

Martin, ¿cómo fueron tus inicios en tu profesión?

A mis 16 años tuve mi primer encuentro con la mecánica. En principio, fue un medio para mi propósito mayor que en ese momento era estudiar Farmacia. De hecho, estudié la carrera pero en el tercer año en una visita a un laboratorio observé que eso no era para mí, ya que sentía que mi lugar estaba en otra parte. Ese espacio era el taller, cada día me iba adentrando más y lo que no sabía hacer lo tomaba como un desafío. Siempre estuve acompañado por Eduardo, él me enseñó mucho de lo que sé y era mi imagen a seguir, un mentor. Aún recuerdo cuando venían las personas recomendadas y se iban felices no sólo por nuestra atención sino también por nuestro trabajo.

¿Qué servicios brindan en el taller?

El taller tiene cinco años de los cuales dos fueron en pandemia. Originalmente, el taller sólo se especializaba en tren delantero, suspensión, frenos, alineación, balanceo y servicios como la venta de neumáticos. Con la pandemia tuvimos que adaptarnos a hacer otros trabajos que no hacíamos.

Actualmente el taller cuenta con servicio de mecánica en general y un gran abanico de productos a disposición del cliente. A su vez, resolvemos problemas de agua, temperatura, tapas de cilindros, cajas de cambio y embragues.

También hacemos distribución y cambios de aceite. Todo lo que está en nuestras manos y podemos resolver, lo vamos a hacer. Es indispensable realizar un buen diagnóstico para obtener un mejor panorama de lo que realmente necesita el vehículo. Nos tomamos el tiempo de salir y probar los autos al momento de la revisión y antes de entregárselos a los clientes. Por ejemplo, todos nuestros trabajos de alineación son probados la cantidad de veces necesarias hasta lograr un óptimo resultado, que incluye una exacta simetría en la posición del volante. Esta es una cualidad que los clientes siempre nos remarcan, porque muchos no saben que el volante debe de ir en esa posición.

También, siempre buscamos optimizar los tiempos Sin perder la atención personalizada con nuestros clientes. Queremos que sigan confiando en nosotros y sabemos que, con un trabajo de excelencia y el uso de repuestos de calidad nos aseguramos un trabajo que orgullosos podemos dar por garantido.

Datos de contacto:

Instagram: @accesorios_avilasanchez (para compra de productos).

@neumáticos_avilasanchez (para ver sus trabajos de mecánica).

Contacto mail: [email protected]

WhatsApp: 11-3830-5879

por CEDOC