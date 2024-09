Dra. Alicia Moro, ¿cómo fueron los inicios de su empresa?

Cuando me retiré de YPF en el año 1992, donde ya venía trabajando desde el año 1987 como Coordinadora del Consejo de la Empresa que funde allí y con la experiencia adquirida en todos esos años viajando por el país e interviniendo en los conflictos que se suscitaban dentro de ella y desempeñándome en buques, destilerías, plantas de almacenaje, etc, siempre in situ adquirí una experiencia en resolver conflictos que implicó mi viaje a Estados Unidos a fin de especializarme en el tema de mediación/negociación. Fue así, que al volver en el año 1995 fundé la Cámara Argentina de Mediación Conciliación y Arbitraje (CAM) de la cual sigo siendo su Presidente en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Los servicios que brinda la Cámara Argentina de Comercio son variados, entre ellos concientizar a la población toda sobre estos métodos alternativos hoy adecuados de resolver conflictos. Entrenando a futuros mediadores en el país y en el exterior. Dicta Cursos de Capacitación Continua para Mediadores y Conciliadores Laborales. Formó al 80% de los Mediadores del país y al 90% de los Conciliadores Laborales que se desempeñan en CABA. A su vez, la CAM Brinda asesoramiento a particulares y empresas en el país y en el exterior.

Hace intercambio de alumnos a nivel internacional también. Realiza Convenios Marco con Instituciones dedicadas o no a esta temática. Intervino en El Escorial- Universidad Complutense de España en la llegada de la primera patera de africanos a las costas de la península.

¿Cómo visualizas a tu empresa de cara al futuro?

Desde que fundé la CAM, tuve la certeza que estos métodos ahora adecuados de resolver conflictos eran los más apropiados para ello, y siempre sostuve que tenían un gran presente y un mayor futuro , ahora a más de 29 años de su creación lo sigo sosteniendo. Para el futuro visualizo la creación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS METODOS ADECUADOS DE RESOLVER CONFLICTOS.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

En primer lugar es la única CAMARA ARGENTINA DE MEDIACION, CONCILIACION, NEGOCIACION Y ARBITRAJE del país. He tomado conocimiento que muchos años después de la fundación de esta Cámara , en otros países se tomó como referente la misma . Esta Cámara fue creada exclusivamente para dedicarse a los METODOS ADECUADOS DE RESOLVER CONFLICTOS, mientras que en otras instituciones la mediación es sólo un brazo más. Dentro de ella se desempeñan, los mejores negociadores del país, destacados por su trayectoria y por el resultado satisfactorio para las partes, que su intervención arroja. Nuestros alumnos se destacan sobre otros por sus conocimientos adquiridos por la excelencia de la capacitación recibida.

Datos de contacto:

Home Page: https://camaraargentinademediacion.org

Facebook: Cámara Argentina de Mediación Conciliación Negociación y Arbitraje.

Instagram: @camaraargentinademediacion

Mail: [email protected]

Celular: +54 9 113086 5333

por CEDOC