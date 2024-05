CECILIA DEL CARMEN POZZO: Bienestar en tiempos de crisis

¿Es posible pensar y cultivar el bienestar personal en tiempos caóticos como en los que vivimos? En principio y sin profundizar diríamos que no, que nuestra vida está inmersa en un escenario tan desmotivador y desalentador que lleva a aceptar que esto es así y no puedo pensarme de otra manera.

Sin embargo, lo cierto es, que ésta es mi época, mi espacio viviente y el tuyo y como tal nuestra vida, nuestro devenir, con todas sus transformaciones, frustraciones, logros yfracasos, emociones y sentires se presenta y transcurre,queramoso no, en este tiempo. Desde esa mirada la cuestión que nos interpela es ¿cómo queremos, deseamos y decidimos vivir? ¿Podemos elegir?

Como sólo deseo invitarnos a reflexionar, creo oportuno, en primer lugar, observar el contexto de nuestra época, por lo que permítanme plantear un acrónimo, utilizado en la teoría empresarial, que describe cuatro dimensiones para entender la naturaleza cambiante y desafiante de los negocios hoy y para adaptar estrategias que permitan, no sóloa las organizaciones sobrevivir sino para evolucionar y crecer, y que aplicado a nuestra vida personal puede ayudarnos a entender y comprender los desafíos a los que podamos enfrentamos en nuestro día a día.

Imaginemos entonces ese escenario BANI(Brittle.Anxious.Non-linear.Incomprehensible). Frágil, entendiendo el cambio y lo complejo de ser rígidos, necesitando flexibilidad y adaptación, ansioso ante la incertidumbre sobre el futuro, preocupaciones sobre la seguridad financiera o temores sobre relaciones interpersonales, no lineal para aceptar los giros inesperados, tanto positivos como negativos y encontrar nuevas formas de avanzar para el crecimiento personal e incomprensible, ya que a veces puede resultar difícil de entender completamente lo que sucede y podemos encontrarnos con situaciones en las que no tenemos toda la información o donde las cosas no salen como esperabas.

Creo desde mi experiencia personal y laboral que reconocerlos permite un primer paso para comprender, evolucionar y hacernos cargo. Nuestra vida transcurre en este complejo contexto.

Por otro lado ¿Qué es el bienestar? los estudios sobre el tema coinciden que no es algo que viene dado, sino que es una construcción, no sólo está en nuestra mente, es una forma de elegir el rumbo de nuestra vida y que también tiene dimensiones, físicas, emocionales, sociales y vinculares. El bienestar es un estado que reconoce la interconexión entre estas diferentes dimensiones y enfatiza la importancia de mantener un equilibrio saludable en todas ellas para llevar una vida plena y satisfactoria.

Como explican los expertos en el tema su meta es “florecer” mediante el aumento y el crecimiento de algunos pilares que propician como las emociones positivas, el compromiso, el sentido, el logro o realización y las relaciones positivas.

El bienestar no es sólo algo que se "tiene" o "no se tiene", sino que es un “proceso continuo” que implica tomar decisiones y acciones conscientes para mejorar y mantener tu salud física, mental, emocional y social.

¿Entonces podemos elegir nuestro bienestar en el contexto actual? ¿Cómo?

Cuidando nuestro cuerpo: Priorizando hábitos saludables como una alimentación equilibrada, ejercicio regular, descanso adecuado y evitar el consumo excesivo de sustancias nocivas

Cuidando nuestra mente: Practicando el autocuidado y la gestión del estrés, buscando actividades que ayuden a relajarnos y desconectar, como la meditación, la respiración consciente, el yoga o simplemente tomarte un tiempo para hacer algo que disfrutes.

Cuidando nuestras emociones: reconociéndolas, ni buenas ni malas, qué nos dicen, gestionándolas de manera saludable, buscando apoyo y practicando el agradecimiento y la compasión tanto hacia nosotros mismo como hacia los demás.

Cuidando nuestras tus relaciones: Cultivando relaciones positivas y robustas con amigos, familiares y seres queridos, pareja, compañeros de trabajo buscando conexiones significativas que nos hagan sentir motivados, seguros, serenos, en paz.

Cuidando nuestro tu entorno: conversando, dialogando, escuchándonos, fomentando la amorosidad, el buen trato, la confianza, el respeto, la inclusión y recibiendo en la misma medida, habitando los valores que creemos importantes a través de acciones.

Cuidando nuestro desarrollo personal: soñando, deseando y haciendo, diseñando pequeñas metas personales y profesionales que nos inspiren y nos motiven a crecer y aprender continuamente, buscando oportunidades para desarrollar tus habilidades y fortalezas.

Cuidando nuestro diálogo interno: dejando de ser nuestro peor enemigo, apoyándonos en lo que nos salió bien, en lo que tenemos de valioso, reconociendo también nuestros logros, dejando de cargar siempre con lo negativo que somos, hicimos o tuvimos.

Creo en la profunda y valiosa decisión de “florecer”, aún en ese tiempo, para nuestro ser y nuestro entorno. Y si no podes solo y aún lo decidís, te acompaño en el proceso.

por CEDOC