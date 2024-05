Adelanto: NOTICIAS descubrió más plagios de Javier Milei en su nuevo libro

El libro que presentará el Presidente esta semana en la Rural, después de pelear públicamente con los organizadores de la Feria del Libro, vuelve a incurrir en la copia de textos ajenos. “Plagiador serial” es el título de NOTICIAS de esta semana.

Como ya lo hicimos en 2022, cuando NOTICIAS descubrió que el libro “Pandenomics” contenía copias textuales a seis autores diferentes, uno de los cuales llegó a hacerle una denuncia judicial, en esta edición, las pruebas del nuevo -y prolífico- copy paste presidencial.

Hacia el final de su nueva obra, "Capitalismo, socialismo y la trama neoclásica", el Presidente combinó contenido presumiblemente genuino con algunos pasajes refritados de textos de sus otros libros: hasta ahí todo normal, aunque no deja de llamar la atención que las primeras 105 páginas son desgrabados de discursos suyos (como el que dio el día de la apertura de sesiones en el Congreso, que se puede encontrar en cualquier sitio web), que están reproducidos al pie de la letra. Esto último no es una manera de decir: una de las alocuciones es la del día en que le dieron el doctorado simbólico en la escuela de Alberto Benegas Lynch y ahí aparecen fragmentos insólitos, como el de una presentadora que pide que “por favor apaguen sus celulares” y que luego nombra a algunos de los presentes (página 15).

Entre los plagios que pudo detectar NOTICIAS y que se detallan de manera minuciosa en la versión de esta revista en papel, hay varios párrafos, entre la página 353 y 357, que figuran casi textuales en distintos archivos de la página Studocu, que según su descripción “es donde a más de 70 millones de estudiantes les encanta acceder a más de 35 millones de los mejores documentos de estudio del mundo”. Se trata de apuntes, sin nombre ni autor, de distintas carreras de diferentes casas de estudio, orientados a que los estudiantes puedan evacuar sus dudas. Algo así cómo la página “Rincón del Vago”, pero versión estadounidense.

Milei se dispone a presentar su nueva obra el 22 de mayo en el Estadio Luna Park, en un evento que será con entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad, y donde se podrá adquirir el “Pack Javier Milei”: por la suma de 73.700 pesos, quienes asistan puedan llevarse su nuevo libro, además de “El fin de la inflación” y la autobiografía “El camino del libertario” (texto que también incluye plagios).

Originalmente, el nuevo libro iba a presentarse en la Feria del Libro. Sin embargo, en la apertura de esta nueva edición, Alejandro Vaccaro, titular de la Fundación del Libro, realizó un duro discurso. “Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio”, contó Vaccaro, y explicó que la presencia de Milei implicaría un esfuerzo económico que la organización no estaba en condiciones de afrontar. “Señor Presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata”, ironizó el escritor, además de asegurar que el Gobierno le solicitó 5000 entradas gratuitas. “No tengo facultades para dar 5000 entradas. Esas entradas un domingo son 25 millones de pesos”, explicó.