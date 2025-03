De Buenos Aires a Boston: la historia de Ignacio Kuchikian, el argentino que fusiona diseño, neurociencia y marketing digital

La pasión por el diseño y la comunicación siempre estuvo presente en la vida de Ignacio Kuchikian. Desde sus primeros años en Buenos Aires, donde se formó en la Universidad de Palermo, hasta su actual etapa en Boston, este argentino recorrió un camino donde la creatividad y la estrategia se fusionan para generar experiencias de marca que conectan con las emociones de las personas.

Su tesis universitaria, titulada Diseño Inclusivo: Una Apuesta para Todos, fue el primer indicio de una vocación que va más allá de lo estético. “Siempre me interesó cómo el diseño puede ser una herramienta para la inclusión y la experiencia del usuario”, cuenta Ignacio. Este enfoque de diseñar con un propósito social quedó reflejado desde sus primeros proyectos, un principio que lo acompañaría a lo largo de su carrera.

Después de completar su formación en Argentina, Ignacio decidió ampliar sus horizontes con una maestría en Marketing Internacional en Hult International Business School, donde no solo perfeccionó su perfil profesional, sino que también logró importantes reconocimientos. Fue ganador del Assembly Row Business Challenge y obtuvo el segundo lugar en el Meet Boston x FIFA World Cup 2026. “Esas experiencias me permitieron aplicar lo que había aprendido en proyectos reales, con clientes de diferentes industrias”, destaca.

En su carrera profesional, Ignacio asumió desafíos clave, como liderar el rediseño de la identidad visual y la estrategia de marketing para We Are Valoroso, una plataforma de streaming que buscaba destacarse en un mercado altamente competitivo. Bajo su liderazgo, la plataforma no solo redefinió su imagen visual, sino que también logró aumentar el engagement de sus usuarios en un 25% y optimizar la experiencia de navegación en la app, mejorando la retención de suscriptores. “Me di cuenta de lo esencial que es construir marcas con una identidad clara y emocionalmente resonante”, comenta Ignacio, quien también implementó estrategias de marketing digital que ayudaron a posicionar la plataforma.

Además, fundó Unvein Clothing, una marca de ropa unisex que nació con un fuerte enfoque en la inclusión y la autenticidad. Ignacio diseñó la línea de productos, lideró la estrategia de marketing y logró que la primera colección alcanzara ventas por USD 15,000 en su lanzamiento. “La clave de este proyecto fue la narrativa de marca. Crear una comunidad alrededor de los valores de diversidad y expresión personal hizo que los consumidores no solo compraran ropa, sino que se sintieran parte de algo más grande”, explica.

Hoy, además de liderar estrategias de marketing en BNB Breeze, Ignacio se encuentra desarrollando su propia agencia, enfocada en neuromarketing y el estudio del comportamiento del consumidor. “Mi objetivo es ayudar a las marcas a entender mejor a su audiencia y diseñar experiencias que no solo sean atractivas, sino que realmente generen una conexión emocional”, afirma. Con su formación en diseño y marketing, y su experiencia práctica, Ignacio continúa llevando a las marcas a nuevas alturas, fusionando creatividad, datos y una profunda comprensión de las emociones humanas.

Por Federico Velenski

por CEDOC