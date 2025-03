PYME en peligro: 5 errores que se deben evitar

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos propios en su camino hacia el crecimiento. Muchas veces, los mayores obstáculos no provienen del contexto externo, sino de la forma en que se gestionan internamente. La manera en que sus líderes toman decisiones y estructuran el negocio puede marcar la diferencia entre una empresa en expansión y otra que no logra despegar. Existen errores comunes que, de no corregirse, pueden limitar el desarrollo y afectar tanto la operatividad como la motivación del equipo. A continuación, exploramos cinco fallas frecuentes que toda PYME debe evitar si busca consolidarse y crecer.