El arte de soltar lo que duele: por qué poner límites es el verdadero acto de autocuidado

Estamos culturalmente habituados a soportar el malestar. Nos enseñaron que resistir es una virtud y que aguantar situaciones incómodas es "lo correcto". Bajo esa premisa, muchas veces no dimensionamos el costo real que tiene sostener ciertos vínculos, trabajos o relaciones de pareja que ya no nos nutren. Si bien todos cargamos con una historia personal y aspectos que sanar, la realidad es que no todas las personas son conscientes de ello, ni todas eligen serlo.

A lo largo de mi trayectoria, siempre me ha llamado la atención la forma en la cual nos damos cuenta de que algo tiene que cambiar. A veces el catalizador es sutil: una charla reveladora con una amiga, las páginas de un libro o la letra de una canción. En otras ocasiones, el despertar llega de golpe, a través de una situación traumática que no podemos procesar in situ, pero que nos obliga a frenar.

Desde siempre nos han dicho que debemos proyectarnos hacia el futuro para asegurarnos ciertas metas: un trabajo estable, estudios universitarios, una familia tradicional. Sin embargo, nadie nos explica qué pasa cuando nuestro deseo es diferente; cuando lo que buscamos es, sencillamente, construir bienestar, vínculos sanos y espacios laborales sustentables.

Para alcanzar ese bienestar, el primer paso es reconocer qué es lo que realmente funciona para cada uno de nosotros. Hoy vivimos en la era de la hiperespecificidad, una época obsesionada con etiquetar y nombrar cada situación o vínculo para encasillar los acuerdos. Pero ¿qué pasaría si pudieras crear tus propias dinámicas con mayor facilidad? ¿Qué pasaría si te dieras el permiso de no dar explicaciones a nadie ni cargar con la culpa de sentir que estás fallando al resto?

Aunque no siempre podamos identificar con rapidez qué es exactamente lo que queremos, sí podemos empezar por darnos el espacio para registrar nuestros deseos. Ahí es donde las decisiones cobran verdadera fuerza: en esa pequeña que un buen día te dice "no quiero más esto".La única forma de hacer espacio para lo nuevo. Solo así podemos descubrir la consciencia detrás de un cambio de rumbo, evaluar qué asociaciones estamos dispuestas a modificar .

Eugenia Martinelli

Consultora holística y facilitadora de Access Consciousness

IG: @espaciolibelu_

por CONTENT NOTICIAS